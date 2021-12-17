الجمعة 17 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«دماء على الطريق».. حادث تصادم أتوبيسين بطريق أبوسمبل (صور)

أثار حادث تصادم بين
أثار حادث تصادم بين اتوبيسات بطريق أبوسمبل

شهد الكيلو 85 بطريق أبوسمبل السياحي جنوب محافظة أسوان، اليوم الجمعة، تواجد آثار حادث تصادم بين أتوبيسين على الرغم من مرور ساعات طويلة من وقت الحادث الذي وقع مساء أمس، وأسفر عن إصابة 46 شخصًا ومصرع 6 آخرين.


وحصلت «الدستور» على مجموعة من الصور التي ترصد آثار حادث تصادم الأتوبيسين، إذ أجرت بثًا مباشرًا لرصد تفاصيل الحادث، وجاءت التفاصيل كالتالي:


مع آخر ساعات ليلة، أمس الخميس، ورد بلاغ إلى غرفة أسعاف أسوان يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسين واحد منهم يستقله سودانيون بطريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان.

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وبعد وصول سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى يقع عند الكيلو 85 بطريق أبوسمبل السياحي جنوب محافظة أسوان، تبين أن عدد المصابين والضحايا الذين لقوا مصرعهم إثر الحادث يصل إلى 52 شخصًا، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

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كما توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث بطريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، وتحديدًا عند الكيلو 85 مكان الحادث، لمعاينته ورفع آثاره من الطريق العام وإعادة السيطرة الأمنية مرة أخرى بالمنطقة.

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من جانبه قال الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، إن استقبل مستشفى أسوان الجامعى جميع المصابين لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، من حيث إجراء الإسعافات الأولية، الفحوصات الطبية، والأشعات اللازمة، لاطمئنان على حالتهم الصحية وانقاذهم، موضحًا أن تم الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة معهم حول الحادث في تمام الساعة 4 و45 دقيقه صباح اليوم الجمعة.

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وأضاف الدكتور أشرف معبد، خلال بيان رسمي، أنه بلغ إجمالي أعداد  المصابين 46 مصابا، لافتا إلى أن الحالات تم حجزها في الأقسام التالية داخل مستشفى أسوان الجامعى، 4 تم احتجازهم حالات بالعناية المركزة، نظرًا لأن الحالة الصحية والعامة لهم سيئة، وحالة أخرى حجزت بعناية قسم التجميل، و24 حالة كسور متفرقة بالجسم بقسم المسالك الجديد.

وتابع، أنه يوجد 5 حالات بقسم العظام لإصابتهم بكسور، كما أن تمت إجراءات الخروج لـ 11 حالة من المصابين بعد تحسنهم وتماثلهم للشفاء، لافتًا إلى أن بلغ عدد ضحايا الحادث الذين لقوا مصرعهم أثر الحادث 6 حالات منهم 5 مصريين، وشخص سوداني.
 

 

أسوان حادث تصادم الطريق العام محافظة أسوان الضحايا وقوع حادث

رئيس التحرير

وائل لطفي

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