الجمعة 17 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفد إعلامي وحقوقي يتفقد نظم إصلاح وتأهيل نزلاء مركز وادي النطرون

مركز وادي النطرون
مركز وادي النطرون

استقبل مركز الإصلاح والتأهيل في جمصة، وفدا من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والمجالس القومية للاطلاع على نظم إصلاح وتأهيل النزلاء داخله. 

كما نظمت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة احتفالية لتوزيع مساعدات عينية على المفرج عنهم وأسر النزلاء، إضافة إلى توقيع الكشف الطبي عليهم في إطار تطبيق السياسة العقابية الحديثة.

من جانب آخر، قال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية للحماية المجتمعية، خلال كلمته بمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية، إنه إيمانًا بأهمية رسالة الأمن، في ترسيخ دعائم الاستقرار لمجتمع آمن يتمتع فيه المواطنون بالحقوق والحريات وإنفاذا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مفهوم حياة كريمة والتي تعد إحدى الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة، تحرص كافة أجهزة وزارة الداخلية على انتهاج خطط تطوير شاملة للأداء الأمني بما يكفل المعاملة الكريمة للمواطنين.

يأتي ذلك من خلال التوسع في المشاركة بمختلف المبادرات المجتمعية وتقديم الخدمات الأمنية بأعلى معدلات للجودة والإتقان وبما يلبى طموحات وتطلعات المواطن، وإدراكا للدور الجوهري للعنصر البشري في تحقيق الأمن الشامل، يجري الاهتمام بتنمية المهارات والخبرات الوظيفية لرجال الشرطة لتمتد للعلوم الاجتماعية ومبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة بما يعبر عن إرادة واضحة في الالتزام بثوابت الدولة المصرية، والتي يأتي ضمن أولوياتها احترام حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

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