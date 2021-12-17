الجمعة 17 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تاجر مخدرات ضُبط بـ60 طربة حشيش

حبس تاجر
حبس تاجر

أمرت النيابة العامة بالإسكندرية، اليوم الجمعة، بحبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في  اتهامه بحيازة 60 طربة حشيش بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

البداية كانت بتلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذا من دائرة أقسام المدينة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلوجرامات ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

النيابة العامة حبس عاطل 60 طربة حشيش المخدرات

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وائل لطفي

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