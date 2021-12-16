الجمعة 17 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«لوجو» منتدى شباب العالم يزين طائرات «مصر للطيران»

لوجو منتدى شباب العالم
لوجو منتدى شباب العالم

وضعت طائرات أسطول شركة «مصر للطيران» «لوجو» منتدى شباب العالم المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من ١٠ الى ١٣ يناير 2022.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وانطلق المنتدى عبر 3 نسخ في الأعوام الماضية ٢٠١٧ و٢٠١٨ و٢٠١٩، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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