السجن المشدد 3 سنوات لبائع متجول ضبط بمخدر بقصد الإتجار فى بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد عادل الفقي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أشرف محمد الجميل وتامر محمد رياض وعمر أحمد علم الدين، و سكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، بالسجن المشدد على بائع متجول أحرز مخدرًا بقصد الإتجار.



أحال المستشار نبيل أبو زينة المحامي العامة لنيابات بورسعيد الكلية، المتهم “سمير ر أ ن” البالغ من العمر 63 عامًا، ويعمل بائع متجول ويقيم بمساكن الأمل القديم بحي الضواحي ببورسعيد للمحكمة، لمحاكمته في الجناية المؤثمة التي أرتكبها، والتي تضمنت قيام المتهم بدائرة قسم الجنوب أول باحراز بقصد الإتجار، جوهر الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.



ثبت أمام هيئة المحكمة من شهادة الشهود، أنه أثناء مرور ضابط القسم أحمد محمد بالدائرة أبصر المتهم يحصي أقراص لعقار الترامدول المخدر، فتمكن من ضبطه، وعثر بحوزته علي 33 قرص من المخدر بقصد الإتجار، وثبت من تقرير المعمل الكيماوي، أن الأقراص تحتوي علي مادة الترامادول هيدروكلوريد المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات.



قضت محكمة جنايات بورسعيد غيابيًا بمعاقبة المتهم، بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيهًا، ومصادرة جوهر المخدر المضبوط، وألزمته المصروفات الجنائية، في القضية رقم 271 لسنة 2021، والمقيدة برقم 205 لسنة 2021 جنايات كلي بورسعيد.