الخميس 16 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«تناول المخدرات أمام منزله».. عجوز يطعن شابًا فى العجوزة

طعن
طعن

كشفت الأجهزة الأمنية لغز طعن عجوز لشاب سوداني بالعجوزة جراء نشوب مشاجرة بينهما لتناول المسن المخدرات أمام منزل الأخير. 

تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد هاني شعراوي، رئيس مباحث قطاع الشمال، بإصابة شاب من دولة السودان مصاب بعدة طعنات بالبطن بسبب تناول المخدرات أمام المنزل بمنطقة العجوزة. 

وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد مصطفي خليل، مفتش مباحث قطاع الشمال، تبين أن المتهم يبلغ من العمر 60 عامًا، تشاجر مع المجني عليه يبلغ من العمر 17 عامًا، حيث وجد المسن الشاب يقف أمام منزله ويشرب المواد المخدرة واشتم رائحتها فطلب منه الابتعاد عن منزله أو الوقوف بعيدا عن العقار منعا للضرر فرفض الشاب الانصراف من أمام منزل العجوز فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت المشادة إلى مشاجرة فأحدث إصابة المجني عليه بجرح طعني بالبطن ونقل إلى المستشفى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم العجوزة، من إلقاء القبض عليه وبمواجهته أمام اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أقر بارتكاب الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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