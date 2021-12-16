إشارة تردد قناة السعودية الرياضية ssc| جدول ترددات قنوات الرياضة 2022
تردد قناة السعودية الرياضية ssc يبحث عدد كبير من الأشخاص عن ترددات قنوات الرياضية على القمر الصناعي نايل سات وفقا لآخر تحديث لحجوزات ترددات القنوات، وتهتم قناة تردد قناة ssc السعودية الرياضية بإذاعة عدد كبير من المباريات الهامة والتي منها منافسات تصفيات كأس العالم قارة آسيا.
تردد قناة السعودية الرياضية ssc
ويستطيع متابعو البطولة مشاهدتها من خلال تنزيل قناة ssc السعودية الرياضية على التردد التالي عبر عرب سات:
- بالنسبة لضبط التردد: 12418.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- بالنسبة لضبط معدل الترميز: 27500.
- بالنسبة لضبط معامل الخطأ 3/4.
تردد قناة ssc السعودية الرياضية عرب سات
يمكن لمن يريد من الجمهور متابعة قنوات ssc من خلال نايل سات على التردد التالي:
- بالنسبة لضبط التردد: 12523.
- الاستقطاب: عمودي.
- بالنسبة لضبط معدل الترميز: 27500.
- بالنسبة لضبط معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
تردد القنوات الرياضية 2022
تردد قناة أون سبورت على النايل سات 2022
|التردد الخاص بالقناة
|معامل الترميز
|الاستقطاب
|القمر الصناعي
|عامل تصحيح الخطأ
|يجب إدخال الرقم التالي: 10853
|27500
|رأسي
|نايل سات
|6/5
تنزيل تردد قناة نايل سبورت على القمر الصناعي 2022
|التردد الخاص بالقناة
|معامل الترميز
|القمر الصناعي
|الاستقطاب
|عامل تصحيح الخطأ
|يجب إدخال الرقم التالي: 11843
|27500
|نايل سات
|أفقي
|آلي
تنزيل تردد قناة الاهلي 2022
|التردد الخاص بالقناة
|معامل الترميز
|الاستقطاب
|القمر الصناعي
|يجب إدخال الرقم التالي: 12340
|27500
|أفقي
|نايل سات
تنزيل تردد قناة الزمالك 2022
|التردد الخاص بالقناة
|معامل الترميز
|الاستقطاب
|القمر الصناعي
|يجب إدخال الرقم التالي: 11449
|27500
|أفقي
|نايل سات
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