الخميس 16 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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إشارة تردد قناة السعودية الرياضية ssc| جدول ترددات قنوات الرياضة 2022

قناة السعودية الرياضية
قناة السعودية الرياضية

تردد قناة السعودية الرياضية ssc يبحث عدد كبير من الأشخاص عن ترددات قنوات الرياضية على القمر الصناعي نايل سات وفقا لآخر تحديث لحجوزات ترددات القنوات، وتهتم قناة تردد قناة ssc السعودية الرياضية بإذاعة عدد كبير من المباريات الهامة والتي منها منافسات تصفيات كأس العالم قارة آسيا.

تردد قناة السعودية الرياضية ssc

ويستطيع متابعو البطولة مشاهدتها من خلال تنزيل قناة ssc السعودية الرياضية على التردد التالي عبر عرب سات:

  • بالنسبة لضبط التردد: 12418.
  • معدل الاستقطاب: أفقي.
  • بالنسبة لضبط معدل الترميز: 27500.
  • بالنسبة لضبط معامل الخطأ 3/4.

تردد قناة ssc السعودية الرياضية عرب سات


يمكن لمن يريد من الجمهور متابعة قنوات ssc من خلال نايل سات على التردد التالي:

  • بالنسبة لضبط التردد: 12523.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • بالنسبة لضبط معدل الترميز: 27500.
  • بالنسبة لضبط معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد القنوات الرياضية 2022 

 

تردد قناة أون سبورت على النايل سات 2022

 

التردد الخاص بالقناةمعامل الترميزالاستقطابالقمر الصناعيعامل تصحيح الخطأ
يجب إدخال الرقم التالي: 1085327500رأسينايل سات6/5

 

تنزيل تردد قناة نايل سبورت على القمر الصناعي  2022

 

التردد الخاص بالقناةمعامل الترميزالقمر الصناعيالاستقطابعامل تصحيح الخطأ
يجب إدخال الرقم التالي: 1184327500نايل ساتأفقيآلي

 

 

تنزيل تردد قناة الاهلي 2022

 

التردد الخاص بالقناةمعامل الترميزالاستقطابالقمر الصناعي
يجب إدخال الرقم التالي: 1234027500أفقينايل سات

 

 

تنزيل تردد قناة الزمالك 2022

 

التردد الخاص بالقناةمعامل الترميزالاستقطابالقمر الصناعي
يجب إدخال الرقم التالي: 1144927500أفقينايل سات

 

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