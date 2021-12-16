الخميس 16 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس الغرفة التجارية بمطروح: العلاقات العمانية المصرية تاريخية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك أنور رحيم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة مطروح  في ملتقى الأعمال المصري العمانى الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي وبحضور وفد من اتحاد غرف التجارة والصناعة العمانى برئاسة حسين بن حثيث البطحري ورئيس غرفة التجارة والصناعة فرع ظفار العمانية ومحمد الكثيري الرئيس التنفيذى لميناء صلالة ومحمد المعشي مدير عام المنطقة الحرة لميناء صلالة وبمشاركة عدد كبير من كبرى الشركات العمانية في مختلف القطاعات.

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جانب من الحدث

وأوضح أنور رحيم  ان العلاقات العمانية المصرية ليست بالعلاقات الحديثة فهى علاقة تاريخية أدت إلى توطيد التعاون التجاري والاقتصادي، مشيرًا إلى أن الملتقى أكد على ضرورة تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة وأن مناخ الاستثمار بمصر  جذاب للاستثمارات الدولية خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية.  

وأضاف  أن مصر قد قامت بمجموعة من الإصلاحات التشريعية والقانونية، ساهمت في توفير بيئة تشريعية داعمة للاستثمار متعددة المحاور من خلال إصلاح شامل لكافة القوانين المؤثرة على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر، مؤكدًا على أنه تم الاتفاق على تنظيم وفد اقتصادي لزيارة عمان والوقوف على كافة الفرص المتاحة لتنمية العلاقات المشتركة.

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جانب من الحدث

 وأشار  حسين البطحري إلى أن جهاز الاستثمار العماني لديه خطة عمل واسعة لضخ استثمارات جديدة في العديد من الأسواق والتي يأتي على رأسها السوق المصرية، موضحًا أن قطاع المال والأعمال في الدولتين عليه دور هام في وضع الاستراتيجيات والحلول الجديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة وإزالة كافة المعوقات أمام حركة الاستثمارات والتجارة.

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جانب من الحدث

وتابع أن المرحلة المقبلة ستشهد تكاملًا اقتصاديًا بين الدولتين الشقيقتين لتحقيق المنفعة لكافة الأطراف، مشيرًا إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر في تحقيق ثروة تشريعية واقتصادية خلقت مناخًا جاذبًا للاستثمارات الدولية، مضيفًا أن ميناء صلالة سيكون بوابة هامة لدخول المنتجات المصرية للأسواق اليمنية والذي يشهد تضاعفًا في حجم الطلب على كافة أنواع المنتجات مؤكدًا على أهمية وضع شراكات جديدة بين الجانبين في كافة المجالات الصناعية لاستغلال كافة الفرص المتاحة أمام منتجات الدولتين.

محافظة مطروح المنطقة الحرة ضخ استثمارات الاتحاد العام للغرف التجارية العلاقات الاقتصادية المشتركة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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