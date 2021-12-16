إخلاء سبيل متهم بنشر أخبار كاذبة وحيازة منشورات بتدابير احترازية

قررت محكمة الجنايات المختصة، اليوم الخميس، إخلاء سبيل متهم بتدابير احترازية، على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

المتهم المخلى سبيله بالقضية رقم 855 لسنة 2020، حصر أمن دولة عليا، وجهت النيابة إليه تهمة ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.