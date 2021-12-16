صدور آخر أعمال الكاتب أحمد الحلوانى السردية رواية «رماد التيه»

صدرت حديثا عن دار ميتابوك للنشر والتوزيع، آخر أعمال الكاتب الراحل أحمد الحلواني السردية، رواية "رماد التيه"، والتي كان قد رحل عن عالمنا في العاشر من شهر نوفمبر الماضي قبل أن يراها مطبوعة في كتاب.

والكاتب أحمد إسماعيل إبراهيم إسماعيل الحلواني، من مواليد 1954، حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة القاهرة، عمل بالحقلين المصرفي والإداري.

حصل الكاتب الراحل أحمد الحلواني على العديد من الجوائز من بينها: «جائزة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة عن قصيدة "ونعبر للحياة" 2011، جائزة المسابقة المركزية لهيئة قصور الثقافة عن مجموعته القصصية "الموسوم" 2019، جائزة إحسان عبد القدوس للقصة القصيرة، عن قصته "إنكار" 2021».

صدر للكاتب الروائي الراحل أحمد الحلواني، العديد من المؤلفات التي تنوعت بين المجموعات القصصية، والروايات، نذكر من بينها: "إن يحلم بالحب"، ديوان شعري عن دار الجندي للنشر عام 2000ــ "عالم السحر المجهول"، دراسة بحثية عن دار الجندي للنشر عام 2000ــ "خيول بلا صهيل"، ديوان شعري علي نفقته الخاصة 2001 ــ "أثواب القش"، ديوان شعري عن دار شرقيات للنشر 2007 ــ بالإضافة إلى روايتين صدرتا عن دار العين للنشر والتوزيع وهما: "طقوس الغواية" 2018، ورواية "ممالك الحب والنار" مطلع العام الجاري، وحققت نجاحا كبيرا خلال دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب المنصرمة.

المجموعة القصصية "الموسوم"، عن الهيئة العامة لقصور الثقافة ــ مطبوعات الجوائز 2019.

ــ رواية "رماد التيه" آخر أعمال أحمد الحلواني السردية

ومما جاء علي الغلاف الخلفي لرواية "رماد التيه"، للكاتب أحمد الحلواني نقرأ:نحن تجل الخوف دوما رغم كرهنا له..، هذه الورقة الصفراء تنفث الموت بصدري كل يوم، تطالعني كشبح يأبي الرحيل، يصر علي مرافقتي بأخريات أيامي ليثير مواجعي، أوراقها مازالت تذكرني باليوم الذي فارقتني فيه، سأتركها مصلوبة علي الحائط هكذا لترافقني حتي قبري.

ــ ارتحالات المغني جديد الشاعر أحمد اللاوندي

في سياق متصل، وعن دار ميتابوك أيضا، صدر ديوان شعري بعنوان "ارتحالات المغني" للشاعر أحمد اللاوندي. ومن أجواء الديوان نقرأ:

إلى الحُلمِ..

يخطو

وليسَ يُبالي بأيِّ انكسارٍ،

ولا بالهُمومِ الَّتي أثقلتْ ظهرَهُ مُنذُ بَدْءِ الصِّبا،

ولا بالرِّفاقِ الَّذينَ مضوْا عندَ أوَّلِ مُنحدرٍ

كانَ يُصغي إلى الكائناتِ؛

إلى الرَّملِ؛

والماءْ؛

إلى صوتِ غُربتهِ في الفضاءِ الوسيعِ؛

إلى العُشبِ؛

والبشرِ الكادحينَ هُناكَ

ويعرفُ أنَّ الحياةَ ستُرسلُ أفراحها في القريبِ إليهمْ

نراهُ

ــ ظلي يفتح الباب ديوان للشاعر أحمد دياب

كما تطرح دار ميتا بوك للنشر والتوزيع أيضا، ديوان شعر آخر تحت عنوان "ظلي يفتح الباب"، من تأليف الشاعر أحمد دياب.

ومما جاء علي الغلاف الخلفي للديوان نقرأ: وأنت في ريعان شيخوختك.. سيسألك صديق أصغر منك.. كيف نجوت من هذه الحياة ؟ وسترد عليه بضحكة تؤلم وجهك نجوت من فرح .. كاد أن يحيل حياتي كلها إلي سعادة كاذبة.