الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ختام عروض الأفلام المقتبسة عن أعمال للكتاب الفائزين بجائزة نوبل بسينما الهناجر

صندوق التنمية الثقافية
صندوق التنمية الثقافية

تختتم في السادسة من مساء اليوم الخميس، سلسلة عروض الأفلام المقتبسة عن أعمال روائية للكتاب الفائزين بجائزة نوبل، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتنسيق مع السفارة الكولومبية في القاهرة.

 

وتستقبل سينما الهناجر بساحة الأوبرا، عرض للفيلم السويسري "العودة للوطن"  لـ هيرمان هيتس والحاصل علي نوبل عام 1946.

 

ومن المقرر أن تنتقل الفعاليات إلى مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية خلال الفترة من 19 وحتى 23 ديسمبر، ويصاحبها افتتاح معرض كاريكاتير بعنوان "نجيب محفوظ بريشة فناني العالم".

 

ـ الاحتفال بذكري ملك العود فريد الأطرش ببيت السحيمي
وفي السابعة من مساء اليوم أيضا، ينظم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل تحييه فرقة جمعية محبي فريد الأطرش، لإحياء ذكري ملك العود.

تتضمن الاحتفالية باقه من أجمل أغاني فريد الأطرش من بينها: إياك من حبي، ليالى الأنس. أداء أحلام أحمد، "اشتقلك" و"على الله تعود" أداء محمد الأسدي، " قلبي ومفتاحه" و"يابدع الورد" أداء رجاء فريد، "ياحبيبيا ياغايبين" و"منحرمش العمر منك" أداء محمد وحيد، " ياساعة" و"عليك صلاة الله" أداء أسمهان عادل ، "على بالي "و" ياويلي من حبه" أداء وليد رشدي، "بقي عايز تنساني" أداء محمد سرار، "أول همسة" أداء خليل ابو زيد، بمشاركة  فرقة الفن الأصيل بإشراف الفنان عادل السيد، وفقرات موسيقية مع الفنان فاروق سلامة والفنان مصطفي صايم.

ــ سهرة "شعر و موسيقي" في مركز الحرية للإبداع
في سياق متصل، يقيم مركز الحرية للإبداع، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السادسة والنصف مساء اليوم الخميس، أمسية ثقافية فنية تحت عنوان "شعر وموسيقي"، وذلك علي خشبة مسرح المركز.

تتضمن الأمسية عدة فقرات فنية وشعرية، وتتخللها مجموعة من معزوفات أغاني الزمن الجميل، والتي تقدمها الفنانة علية علي عازفة البيانو، و الشاعر رامي زين و مجموعة من أشعاره .

ويعد مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية٬ أول المراكز الثقافية التي أنشأت في جمهورية مصر العربية٬ بل هو أول مركز ثقافي مصري أنشئ في الإسكندرية وتقوم وزارة الثقافة بالإشراف عليه.

ويعتبر المركز ملتقى أهالي الإسكندرية من أدباء وعازفين وأصحاب الهوايات المتعددة والمثقفين والدارسين والهواه في كافة المجالات العلمية والفنية.

يقوم مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية بتوفير البيئة المناسبة للتحصيل المعرفي والفني للرواد المشتركين بالمركز وحرصا علي النمو والنهوض بثقافة أهالي الإسكندرية٬ ويقوم المركز من خلال اقسامه المختلفة بأنشطة متعددة ومتباينة هادفة وقائمة علي دراسة متيقنة.

الأفلام المقتبسة الكتاب الفائزين بجائزة نوبل سينما الهناجر ملك العود فريد الأطرش مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

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