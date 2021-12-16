الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا: لقاحات بيونتيك المتوافرة أقل مما يطلبه الأطباء

لقاح بيونتيك
لقاح بيونتيك

 أعلن وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ عن أن لقاحات بيونتيك المضادة لكورونا التي يمكن توريدها في الفترة الحالية أقل مما يطلبه الأطباء.


وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني، قال لاوترباخ: "يمكنننا توريد 2 .1 مليون جرعة من بيونتيك لكل ألمانيا في الأسبوع المقبل و800 ألف جرعة في الأسبوع التالي له، و2 .1 مليون جرعة
بعد ذلك".


وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن هذه الكميات: "أقل بكثير مما يطلبه الأطباء كل أسبوع".


وتابع لاوترباخ أن هذه احتياطات وأنهم يعطون كل الجرعات لأن حملة التطعيم يجب أن تسير بشكل جيد بقدر المستطاع.


كان لاوترباخ أعلن  الثلاثاء الماضي عن وجود " نقص في اللقاحات" للربع الأول من العام المقبل، وفي رد فعل من الحكومة تقرر اليوم شراء أكثر من 90 مليون جرعة لقاح إضافية من لقاح بيونتيك.


من جانبه، انتقد التحالف المسيحي لاوترباخ قائلا إنه يشعل "النار" ليلعب بعد ذلك دور رجل الإطفاء.


وفيما يتعلق بالثلاثة ملايين جرعة من لقاح بيونتيك المخصصة للأسابيع الثلاثة المقبلة، قال لاوترباخ إنه قسم الكمية المتاحة على أساس فكرة أن التطعيمات ستكون كثيرة في الأسبوع المقبل ثم ستقل في أسبوع عيد الميلاد ثم ستعاود الزيادة في الأسبوع التالي عليه " وببساطة ليس هناك أكثر من ذلك، ونحن لا نستطيع أن نخدم الأطباء الذين يطلبون المزيد الآن".


واستطرد لاوترباخ:" أحاول الآن إعادة شراء لقاحات من دول في شرق أوروبا كحل طارئ" مشيرا إلى أن جزءا من اللقاحات التي تم تسليمها هناك لا يمكن وإعطاؤها.

 

وفي وقت سابق، تعهد المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس،، بتعبئة وسائل الدولة في مواجهة "أقلية من المتطرفين" المناهضين للقاحات المضادة لكورونا، بعد تهديدات بالقتل من جانب هذه الحركة استهدفت زعيمًا إقليميًا وعدة مظاهرات.

 

وقال شولتس، أمام مجلس النواب إن ما هو موجود اليوم أيضًا في ألمانيا هو إنكار الواقع وقصص المؤامرة السخيفة والمعلومات المضللة المتعمدة والتطرف العنيف، متوعدًا برد "عبر استخدام جميع وسائل دولة القانون الديمقراطية".

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وائل لطفي

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