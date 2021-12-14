الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق حملة تطعيم الطلاب من 12 إلى 18 سنة ضد كورونا بالقاهرة

لقاح كورونا
لقاح كورونا

انطلقت حملة تلقيح الفئة العمرية من 12 إلي 18 سنة من طلبة تعليم القاهرة بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي ومديرية الصحة برعاية محمد عطية وكيل أول الوزارة مدير المديرية. 

وأكد وكيل تعليم القاهرة على تيسير مهمة الفريق الطبي وتواجد المنسقين الصحيين بالمدارس ومعاونتهم في مهامهم ومنع تصوير الطلبة، وعدم السماح بالتقاط الصور لأي جهة دون التنسيق مع المديرية والموافقة الأمنية. 

وشدد عطية على تقديم كافة الدعم والتدخل السريع إذا لزم الأمر وكذا التأكيد علي وجود شهادة الميلاد وموافقة ولي الأمر على الاستمارة المستنيرة اللي تم تسليمها للمدارس وقامت بتوزيعها على الطلبة (الفئة العمرية المستهدفة) بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

كان أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء ومديري المديريات بضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وعدم السماح بدخول أي موظف لمقر عمله أو مواطن لتلقي الخدمات الحكومية دون التأكد من حصوله على اللقاح، بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامات، مطالبًا بالمزيد من الحملات لمنع تقديم الشيشة بالمقاهي. 

وأضاف محافظ القاهرة، أنه تم تطعيم 95 % من العاملين بالتربية والتعليم، كما يتم حاليًا متابعة تطعيم الطلبة في الفئة العمرية من سن 12 إلى 18 سنة، مشيرًا إلى أنه رغم أن المستهدف تطعيم مليون و200 ألف طالب إلا أنه لم يتم تلقى سوى 20 ألف موافقة من أولياء الأمور على تطعيم أبنائهم حتى الآن مطالبًا بالتواصل مع أولياء الأمور لتوضيح أمان التطعيمات وأهمية تلقى التطعيم لحمايتهم. 

وطالب محافظ القاهرة مدير مديرية التربية والتعليم متابعة الوجبات المدرسية، والتأكد من صلاحيتها حفاظًا على سلامة الطلبة.

حملات تطعيم الفئة العمرية المستهدفة تطعيم طلاب المدارس ضد كرونا مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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