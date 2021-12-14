حصوات الكلى أثناء الحمل .. الأسباب والأعراض والعلاج

احتمال الإصابة بحصوات الكلى عند الحوامل يكاد يكون مساوياً لغيرهن من النساء، و معظم الحالات تحدث أثناء حالة الحمل الثاني والثالث، ومع ذلك يمكن أن تكون هناك حالات تزيد من خطر إصابة الحوامل.

وو فقا لموقع “ momjunction” نرصد مجموعة من التفاصيل حول حصوات الكلى أثناء الحمل، أعراضها وأسبابها وعلاجها.

أسباب حصوات الكلى أثناء الحمل

نقص السوائل: يؤدي الضغط الإضافي على المثانة من الجنين المتنامي إلى كثرة التبول أثناء الحمل يمكن أن يؤدي نقص السوائل في الجسم إلى تراكم الفضلات في البول ، مما يؤدي إلى حصوات الكلى.

يمثل ارتفاع درجة الحموضة في البول ، يشكل بيئة مواتية لتكوين حصوات فوسفات الكالسيوم ، وهو الأكثر شيوعًا عند الحوامل.

زيادة تناول الكالسيوم بجانب فيتامين د الإضافية، فتعيد الحامل امتصاص كثير من الكالسيوم من الجهاز الهضمي لدعم تكوين عظام الجنين وهيكله العظمي.

- يتداخل نمو الجنين وارتفاع مستوى البروجسترون أثناء الحمل مع التمعج الطبيعي للحالب ، مما يجعل من الصعب على البول أن يمر.

علامات وأعراض حصوات الكلى

آلام أسفل الظهر

ألم وحرقان أثناء التبول.

دم في البول.

بول غائم برائحة كريهة.

ميل القيء أو الدوخة.

ارتفاع درجة الحرارة في حالة الإصابة بالحصى.

علاجات حصوات الكلى في الحمل

العلاج التحفظي : عادة ما تمر حصوات الكلى التي يقل حجمها عن سنتيمتر واحد عبر البول تتضمن الإدارة المحافظة بعض الأدوية الآمنة لتخفيف الآلام أثناء الحمل والترطيب المناسب للحفاظ على تدفق البول بانتظام

العلاج الجراحي: عندما تظهر المضاعفات ، مثل القيء والألم الشديد والعدوى والمخاض المبكر ، فقد يوصي طبيبك بالتدخل النشط بدلاً من العلاج التحفظي.

أنبوب فغر الكلية: في هذا الإجراء ، يتم إدخال أنبوب يسمى أنبوب فغر الكلية في الكلى لتصريف البول وتجميعه في كيس يوضع خارج الجسم.

تنظير الحالب: يتم إدخال جهاز تلسكوبي يسمى منظار الحالب من خلال مجرى البول إلى الكلية حيث توجد الحصوات.

تفتيت الحصوات : يمكن استخدام هذا العلاج للنساء الحوامل المصابات بحصوات كلوية أكبر ومستمرة جنبًا إلى جنب مع موه الكلية. في تفتيت الحصوات ، يتم تكسير الحجارة باستخدام موجات الصدمة. ثم تمر القطع المكسورة بالبول.

إجراءات وقائية

تناول كمية كافية من الماء: تذكر أن تشرب الكثير من الماء لأنه يمكن أن يحافظ على البول مخففًا ، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى.

قلة تناول الملح: يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الصوديوم إلى زيادة مستوى الكالسيوم في البول. استهلك الصوديوم في حدود 1500 إلى 2300 مجم يوميًا.

النظام الغذائي الصحي: اشتمل على الفاكهة والخضروات والأطعمة الغنية بالكالسيوم للحفاظ على توازن العناصر الغذائية في الجسم.