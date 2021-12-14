الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

ديكورات الفرشاة الزجاجية للاحتفال بالكريسماس موضة 2022

اشجار الزينة للكريسماس
اشجار الزينة للكريسماس

مع قرب الاحتفال بالكريسماس، يمكن استخدام أشجار عيد الميلاد بفرشاة الزجاجات في ترتيبات الاحتفال بالكريسماس ، والتي يمكن أن تصبح قطع مركزية أو رف وترتيبات وحدة التحكم أو ديكور النافذة.

ووفقا لموقع “digsdigs” نرصد مجموعة من الديكورات أشجار الميلاد موضه 2022.

الترتيب الجميل لأشجار عيد الميلاد ذات الفرشاة الصغيرة بزخارف صغيرة موضوعة في المزارعون والأواني أمر رائع

الترتيب لأشجار عيد الميلاد ذات الفرشاة الصغيرة بزخارف صغيرة موضوعة في المزارعون والأواني أمر رائع.

 

طاولة عطلة جريئة مع أشجار فرشاة الزجاجة باللونين الأحمر والوردي ، والشموع الوردية ، والمفارش المنسوجة والبورسلين الوردي

طاولة عطلة جريئة مع أشجار فرشاة الزجاجة باللونين الأحمر والوردي، والشموع الوردية، والمفارش المنسوجة والبورسلين الوردي.

رف عيد الميلاد الجريء مع فرشاة زجاجة ملونة وأشجار عيد الميلاد ، وإكليل ثلجي دائم الخضرة مع أضواء

إن ترتيب شجرة عيد الميلاد لفرشاة الزجاجة الساطعة دائمًا ما يكون مسدسًا وفكرة رائعة لقضاء العطلات.

إن ترتيب شجرة عيد الميلاد بالفرشاة المشرقة مع الخرز والزخارف فكرة رائعة وجريئة للديكور

إن ترتيب شجرة عيد الميلاد بالفرشاة المشرقة مع الخرز والزخارف فكرة رائعة وجريئة للديكور.

رف عيد الميلاد المشرق مع فرشاة زجاجة ملونة ، وأشجار عيد الميلاد ، وإكليل جريء ، ومساحات خضراء مزيفة ، وجوارب ملونة

رف عيد الميلاد المشرق مع فرشاة زجاجة ملونة، وأشجار عيد الميلاد، وإكليل جريء، ومساحات خضراء مزيفة، وجوارب ملونة.

رف أنيق لعيد الميلاد مزين بأشجار الفرشاة الملونة ونباتات الفاو الخضراء وإكليل النعناع والمنازل الصغيرة

رف أنيق لعيد الميلاد مزين بأشجار الفرشاة الملونة ونباتات الفاو الخضراء وإكليل النعناع والمنازل الصغيرة.

كردينزا أنيقة مع أشجار فرشاة الزجاجة وبيوت بيضاء صغيرة لديكور عيد الميلاد الاسكندنافي

كردينزا أنيقة مع فرشاة ملونة بأشجار عيد الميلاد وأشجار عيد الميلاد وأكاليل ملونة وجورب منقطة.

طاولة عيد الميلاد مع عداء مطبوع ، فرشاة زجاجة بيضاء وخضراء وزرقاء وذهبية وأشجار عيد الميلاد والشموع

طاولة عيد الميلاد مع عداء مطبوع ، فرشاة زجاجة بيضاء وخضراء وزرقاء وذهبية وأشجار عيد الميلاد والشموع.

رف عيد الميلاد الملون بأشجار الفرشاة الملونة ، وإكليل من اللباد الجريء ، وجوارب مخططة مشرقة مع حرف واحد فقط

طاولات عيد الميلاد الملونة مع فرشاة زجاجة فائقة السطوع، أشجار عيد الميلاد والبياضات الجريئة والخزف أمر مذهل.

مدفأة مليئة بالحطب الملون ومطابقة لأشجار الفرشاة المشرقة بالإضافة إلى أكاليل ملونة وأكليل براقة على الشجرة

مدفأة مليئة بالحطب الملون ومطابقة لأشجار الفرشاة المشرقة بالإضافة إلى أكاليل ملونة وأكليل براقة على الشجرة.

صينية خشبية طويلة بها الكثير من أشجار الفرشاة الخضراء هي قطعة مركزية جميلة ورائعة لعيد الميلاد

صينية خشبية طويلة بها الكثير من أشجار الفرشاة الخضراء هي قطعة مركزية جميلة ورائعة لعيد الميلاد.

ترتيب عيد الميلاد الريفي لصينية خشبية بها شموع وحاملات شموع من خشب البتولا ، وفراء صناعي أبيض وأشجار فرشاة للزجاجات

ترتيب عيد الميلاد الريفي لصينية خشبية بها شموع وحاملات شموع من خشب البتولا، وفراء صناعي أبيض وأشجار فرشاة للزجاجات.

أدوات مائدة عتيقة مع ثلج زائف وفرشاة زجاجة بيضاء ، أشجار عيد الميلاد المزينة باللآلئ تشكل ديكورًا رائعًا للعطلات

أدوات مائدة عتيقة مع ثلج زائف وفرشاة زجاجة بيضاء، أشجار عيد الميلاد المزينة باللآلئ تشكل ديكورًا رائعًا للعطلات.

صمم طاولة الكونسول الأنيقة الخاصة بك مع فرشاة شجرة عيد الميلاد باللون الأبيض وأحمر الخدود والوردي والمرجاني والأحمر الساخن للحصول على مظهر جريء

صمم طاولة الكونسول الأنيقة الخاصة بك مع فرشاة شجرة عيد الميلاد باللون الأبيض وأحمر الخدود والوردي والمرجاني والأحمر الساخن للحصول على مظهر جريء.

رف إضافي جريء لعيد الميلاد مع أشجار مشرقة من فرشاة الزجاجة ، والحروف ، وإكليل من الزهور مع الزخارف والمساحات الخضراء ، وكرات من اللباد وأشجار عيد الميلاد الخشبية

رف إضافي جريء لعيد الميلاد مع أشجار مشرقة من فرشاة الزجاجة، والحروف، وإكليل من الزهور مع الزخارف والمساحات الخضراء، وكرات من اللباد وأشجار عيد الميلاد الخشبية.

بيانو أبيض أنيق مزين بفرشاة زجاجية ملونة وأشجار عيد الميلاد وأعمال فنية فائقة السطوع فوقها

بيانو أبيض أنيق مزين بفرشاة زجاجية ملونة وأشجار عيد الميلاد وأعمال فنية فائقة السطوع فوقها.

رف عتيق بزجاجة ملونة بفرشاة أشجار عيد الميلاد مع حبات زاهية مثل الحلي وحاملات الشموع

رف عتيق بزجاجة ملونة بفرشاة أشجار عيد الميلاد مع حبات زاهية مثل الحلي وحاملات الشموع.

إن رف عيد الميلاد المبهج للغاية مع أشجار الفرشاة الملونة وأكاليل الزهور الجريئة والأكاليل الجريئة أمر مذهل

إن رف عيد الميلاد المبهج للغاية مع أشجار الفرشاة الملونة وأكاليل الزهور الجريئة والأكاليل الجريئة أمر مذهل.

ترتيب عيد الميلاد الصغير لمنزل صغير ، جرة بها أكواز صنوبر ثلجية ، شمعة ، فرشاة زجاجة وردية وحمراء ، أشجار عيد الميلاد

ترتيب عيد الميلاد الصغير لمنزل صغير، جرة بها أكواز صنوبر ثلجية، شمعة، فرشاة زجاجة وردية وحمراء، أشجار عيد الميلاد

ترتيب عطلة صغير وملون مع أشجار مشرقة من فرشاة الزجاجة ومنازل صغيرة بالإضافة إلى فروع في جرة عتيقة

ترتيب عطلة صغير وملون مع أشجار مشرقة من فرشاة الزجاجة ومنازل صغيرة بالإضافة إلى فروع في جرة عتيقة.

ترتيب اسكندنافي مع شمعدانات البيت الأبيض وأشجار الفرشاة بزجاجات صغيرة ونجوم من الطين الأبيض فوقها

ترتيب اسكندنافي مع شمعدانات البيت الأبيض وأشجار الفرشاة بزجاجات صغيرة ونجوم من الطين الأبيض فوقها.

تصميم الجرف الشتوي مع منازل بيضاء صغيرة ، وكريات صغيرة ، وزجاجة بيضاء وحمراء ، وفرشاة أشجار عيد الميلاد

تصميم الجرف الشتوي مع منازل بيضاء صغيرة، وكريات صغيرة، وزجاجة بيضاء وحمراء، وفرشاة أشجار عيد الميلاد.

الاحتفال بالكريسماس أشجار عيد الميلاد بفرشاة الزجاجات ترتيبات الاحتفال بالكريسماس قطع مركزية

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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