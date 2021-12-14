الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مطلب أوروبى بفرض عقوبات على المتورطين فى صراع إثيوبيا

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

انتقد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمس الإثنين، دول الكتلة لعدم فرضها عقوبات على المتورطين في الصراع الدموي في إثيوبيا ، حيث اعتبر أن فرض العقوبات كان من الممكن أن يساعد في  الحد من العنف في إثيوبيا وفقا لما نقله موقع “بوليتيكو” العالمي.

وأسفرت الحرب في منطقة تيجري الشمالية بإثيوبيا، والتي بدأت قبل حوالي عام وانتشرت منذ ذلك الحين إلى أجزاء أخرى من البلاد، عن مقتل الآلاف.

وقال تحقيق مشترك أجرته الأمم المتحدة وإثيوبيا، نُشر الشهر الماضي، إن "هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد "بأن جميع الأطراف التي تقاتل في الحرب قد ارتكبت انتهاكات يمكن تصنيفها على أنها جرائم حرب.

وفي تصريحات للصحفيين عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال بوريل: إن الوضع في إثيوبيا كان "أحد أكبر إحباطاتي" هذا العام، "لأننا لم نكن قادرين على الرد بشكل صحيح على انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق، الاغتصاب باستخدام العنف الجنسي كذراع حرب وعمليات القتل ومعسكرات الاعتقال على أساس الانتماء العرقي".

وأضاف: “لم نتمكن من إيقافه، ولم نتخذ إجراءات قسرية لعدم وجود إجماع في المجلس، حيث تتطلب قرارات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، مثل فرض العقوبات، الإجماع بين جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.

وتابع: "لا أعتقد أن عقوبات الاتحاد الأوروبي كانت ستنجح في وقف الصراع، ولكن من وجهة نظري، كانت ستؤثر على سلوك الجهات الفاعلة".

ولم يكشف بوريل عن دول الاتحاد الأوروبي التي عارضت فرض العقوبات، لكنه قال: "شعرت العديد من الدول أن ذلك لم يكن حلاً مناسبًا"، وأضاف أنه يريد لفت الانتباه إلى خطورة الوضع في إثيوبيا.

وتابع: "لقد تفاقم الصراع في البلاد واتسع نطاقه، مما أدى إلى أزمة إنسانية مدمرة، وقال إنه يقوض ليس فقط استقرار إثيوبيا بل استقرار المنطقة بأكملها، مشيرًا إلى أن "هناك أكثر من 9 ملايين شخص يتضورون جوعا في شمال إثيوبيا" وأن 10 في المائة فقط من المساعدة الدولية تصل إلى المحتاجين هناك.

جوزيب بوريل إثيوبيا تيجراي إقليم تيجراي المعارض الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

مطلب أوروبى بفرض عقوبات على المتورطين فى صراع إثيوبيا

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 14-12-2021

«أويل برايس»: مصر مؤهلة لأن تصبح قوة عالمية فى تصدير الغاز

إحالة كريم الهوارى المتسبب فى وفاة 4 بـ«حادث الشيخ زايد» للجنايات

بعد معاناة شيرين عبدالوهاب منه.. أبرز المعلومات عن عدم الاتزان النفسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية.. " ٢ "

لواء. محسن الفحام

كيف تصنع قائدًا

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير: الجيش الإسرائيلى يضيف 500 وظيفة تجهيزا لهجوم محتمل على إيران

إسرائيل تضع المملكة المتحدة والدنمارك على قائمة كورونا الحمراء

فلسطين: نريد إجراءات دولية قادرة على وقف الاستيطان والتطهير العرقى بالقدس