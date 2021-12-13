الإثنين 13 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس «أبو قرقاص» بالمنيا يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرية بني حسن (صور)

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة ببني حسن الشروق

تفقد اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، عددًا من المشروعات الخدمية الجارية بقرية بني حسن الشروق، لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن مبادرة "حياة كريمة" تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها توفير "حياة كريمة" للمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا في تلك القرى.

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وبدأت جولة رئيس المركز، بتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بالقرى، والتي تضم مكاتب (سجل مدني - شهر عقاري - بريد - تموين) ووحدة محلية ووحدة تضامن اجتماعي ومجمع زراعي.

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وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الجولات - التي تأتي بناءً على توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا - تهدف إلى متابعة العمل الجاري على أرض الواقع واكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقًا للمعايير القياسية وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن. 

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واستمع رئيس المركز والمدينة أثناء جولته لشكاوى ومطالب المواطنين والتي شملت العديد من القطاعات بدوائرهم، موجهًا بسرعة رصف الطرق المطروحة للرصف، إضافة لمراجعة خطة العام الماضي، وما تم طرحه هذا العام.

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كما وجه بإيجاد طريق بديل عند رصف الطرق الرئيسية بالمدن والقرى، لتحقيق السيولة المرورية، وضمان عدم التكدس، مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس، حفاظًا على الطلاب والعاملين بالتعليم، كما شدد على سرعة تلقى العاملين بجميع المصالح الحكومية والقطاعات لقاح كورونا المستجد.

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كما تفقد رئيس المركز أيضًا الأعمال الإنشائية لمحطات المعالجة وبعض المدارس ومراكز الشباب ومحطة المياه والوحدة الصحية بالوحدة المحلية بنى حسن، والقرى التابعة ووجه رئيس المركز إلى بذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال مع ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية، مشددًا على الشركات المنفذة سرعة إنهاء أعمال المشروعات في موعدها.

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ورافق رئيس المركز والمدينة أثناء جولته، طه داود، نائب رئيس المركز والمدينة، وإمام نجيب، رئيس الوحدة القروية بقرية بنى حسن الشروق، والدكتور حسين ياسين، مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص.

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وعبَّر الأهالي في القرية والتوابع عن سعادتهم بالمبادرة الرئاسية واعتبروها حلم تحقق في زمن قصير في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. 

مشروعات حياة كريمة ببني حسن الشروق
مشروعات حياة كريمة ببني حسن الشروق
مشروعات حياة كريمة ببني حسن الشروق
مشروعات حياة كريمة ببني حسن الشروق
مشروعات حياة كريمة ببني حسن الشروق
مشروعات حياة كريمة ببني حسن الشروق
مشروعات حياة كريمة ببني حسن الشروق
مشروعات حياة كريمة ببني حسن الشروق
مشروعات حياة كريمة ببني حسن الشروق
مشروعات حياة كريمة ببني حسن الشروق
مشروعات حياة كريمة ببني حسن الشروق
مشروعات حياة كريمة ببني حسن الشروق
مشروعات حياة كريمة ببني حسن الشروق
مشروعات حياة كريمة ببني حسن الشروق
مشروعات حياة كريمة ببني حسن الشروق
مشروعات حياة كريمة ببني حسن الشروق
المنيا رئيس مركز أبوقرقاص أولي مشروعات حياة كريمة قرية بني حسن الشروق اللواء محمد عزت

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