تنفيذ 1277 حكمًا قضائيًا في حملة أمنية بسوهاج

وجهت مديرية أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير الأمن، استهدفت الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وتم تنفيذ 1277 حكما قضائيا، تم التحفظ على المتهمين وجار العرض على النيابة العامة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم جرجا، من ضبط عامل ومقيم بندر جرجا والمطلوب ضبطه واحضاره في القضية تنقيب عن آثار، وفى مجال حالات الاشتباه تمكن ضباط وحدة الاشتباه من ضبط 24 حكما، وتم تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 1277 حكما، وفي مجال مخالفات المرافق تم ضبط 952 مخالفة متنوعة.

واستكملت الحملة أعمالها فى مجال مكافحة جرائم المخدرات تم ضبط قطعة لمادة الحشيش المخدر تزن حوالي 5 جرام حيازة المتهم عامل ومقيم قسم طهطا وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم جرجا من ضبط عاملين يقيمان مركز البلينا وبحوزتهما "4 " قطع لمادة الحشيش المخدر يزنوا حوالي 13 جرامًا، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد التعاطي.