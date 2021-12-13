الإثنين 13 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تنفيذ 1277 حكمًا قضائيًا في حملة أمنية بسوهاج

حملة أمنية
حملة أمنية

وجهت مديرية أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير الأمن، استهدفت الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وتم تنفيذ 1277 حكما قضائيا، تم التحفظ على المتهمين وجار العرض على النيابة العامة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم جرجا، من ضبط عامل ومقيم بندر جرجا والمطلوب ضبطه واحضاره في القضية  تنقيب عن آثار، وفى مجال حالات الاشتباه تمكن ضباط وحدة الاشتباه من ضبط 24 حكما، وتم تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 1277 حكما، وفي مجال مخالفات المرافق تم ضبط 952 مخالفة متنوعة.

واستكملت الحملة أعمالها فى مجال مكافحة جرائم المخدرات تم ضبط قطعة لمادة الحشيش المخدر تزن حوالي 5 جرام حيازة المتهم عامل ومقيم قسم طهطا وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم جرجا من ضبط عاملين يقيمان مركز البلينا وبحوزتهما "4 " قطع لمادة الحشيش المخدر يزنوا حوالي 13 جرامًا، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد التعاطي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

سحب كثيفة وانخفاض الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 13-12-2021

ضبط عامل قبل ترويجه الأقراص المخدرة في المنيرة الغربية

ضبط كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص في طنطا

تجديد حبس عاطلان بعد اتهامها بتزوير المبالغ المالية الأجنبية في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

فى محبة الأستاذ.. لا تحلموا بتجاوز نجيب محفوظ

وجيه أمين عبدالعزيز

لهذه الأسباب يجب إعادة النظر فى "الطلاق الشفوى"

د. منى حلمى

«حقوق الإنسان» بين سُلطة السماء وسُلطة الضمير

د.أحمد الخميسى

أمل جديد فى غرف قديمة

حسين دعسة

«فيرى بيرى» اللون الرئيسى لعام 2022: ليه يا بنفسج.. بتبهج؟

محمد نجم

الديون والقروض كمان وكمان

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى الإمارات فى أول زيارة له

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتجمد التوسع الاستيطاني

«الخارجية الفلسطينية» تدين اعتداءات المستوطنين وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية