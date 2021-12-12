البورصة تربح 6.1 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة، في ختام تعاملات اليوم الأحد، بدعم من عمليات شراء مؤسسية قادها المستثمرون الأجانب والمصريون على أسهم منتقاة بالسوق.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، نحو 6.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 736.228 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 1.5% ، ليغلق عند مستوى 11708 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إي جي إكس 50" بنسبة بلغت 0.89% ليغلق عند مستوى 2025 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 1.02%، ليغلق عند مستوى 13839 نقطة، بالتزامن مع صعود مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.53%، ليغلق عند مستوى 4623 نقطة.

وعلى صعيد المؤشرات الثانوية، ارتفع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة القيمة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.05% ليغلق عند مستوى 2137 نقطة، وصعد مؤشر "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 3151 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 1.2 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 317.7 مليون ورقة مالية ، من خلال تنفيذ أكثر من 39.4 ألف صفقة شراء وبيع.

وأرجع محللون بالسوق تلك الارتفاعات إلى عمليات تكوين المراكز الشرائية من قبل المؤسسات المالية الأجنبية والمصرية فى أسهم السوق المختلفة، خاصة الكبرى منها، بالتزامن مع تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، بقدرة مصر على دخول مؤشر مورجان ستانلي، الأمر الذي يُعزز من فرص الاستثمار للمؤسسات المالية العالمية في السوق المحلية.

وأشار المحللون إلى أن نتائج تلك الأنباء انعكست على الأسهم الكبرى والقيادية التى صعدت بالمؤشر الرئيسي للبورصة، وسط تداولات نشطة.