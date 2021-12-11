غدا.. انطلاق مؤتمر القناة وسيناء الثقافي بمدينة العريش

تنطلق غدًا فعاليات مؤتمر إقليم القناة وسيناء الثقافي في دورته الرابعة والعشرين بمدينة "العريش"، في الفترة من ديسمبر الجاري برئاسة الشاعر والكاتب الصحفي إبراهيم داوود.

وقال الكاتب والروائى عبدالله السلايمة، أمين عام المؤتمر، إن تلك الدورة تحمل اسم الشاعر الراحل أشرف العناني، وتنعقد تحت عنوان "الأدب وتأصيل الهوية الوطنية"، موضحا أن الهدف من اختيار أمانة المؤتمر لمدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، كمكان لانعقاد المؤتمر بمثابة رسالة نوجهها للعالم، تؤكد أن سيناء أصبحت آمنة تمامًا بفضل جهود قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة، وتأكيدًا لذلك تم اختيار العريش عاصمة للثقافة المصرية فى العام القادم 2022، وفقًا لما أعلنته الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، واللواء محمد عبدالحفيظ شوشة محافظ شمال سيناء، أثناء افتتاح مبنى مديرية ثقافة شمال سيناء أبريل الماضي.

محافظ شمال سيناء

وقال «السلايمة» في تصريحات له، إن المؤتمر يناقش عدة محاور، حيث يقدم الناقد أنور فتح الباب بحثًا في المحور العام «دور الأدب فى تأصيل الهوية الوطنية» أما الدكتور أحمد عزت فيقدم بحث "أدب المقاومة: شخصيات وتاريخ"، بينما يقدم الباحث مسعود شومان دراسة بعنوان "الأدب الشعبى وتحولات الثقافة".

وهناك دراسة "الأسطورة في أدب البادية" للباحث مسعد بدر، فضلاً عن مائدة مستديرة "فى محبة أشرف العناني"، تكريمًا لمسيرته الإبداعية.

عبد الله السلايمة

وأضاف: أما المحور الخاص فسوف يتم تقديم دراسات عن القصة والرواية للأديب والناقد د. محمد سليم شوشة، ودراسة عن شعر الفصحى يقدمها الباحث عمر شهريار، ويكتب الباحث حاتم مرعى عن شعر العامية، وهناك محور الشهادات عن الأديبين: أحمد الخويلدي، وعادل الشربينى.

ويكرم المؤتمر فى جلسته الافتتاحية كلا من الشاعر والناقد حاتم عبدالهادى السيد "شمال سيناء"، والشاعر والمترجم محمد المغربى "بورسعيد".

جدير بالذكر أن المؤتمر ينعقد تحت رعاية اللواء محمد عبدالحفيظ شوشة محافظ شمال سيناء، وإشراف الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى، وحنان مرعى مدير عام الشئون الثقافية بالإقليم، ويشارك فى المؤتمر العديد من أدباء الإقليم، والشخصيات الأدبية والإعلامية.