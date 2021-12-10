تداول 22 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة

تداولت أرصفة ميناء دمياط 22 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة، منها السفينة «MEDALTA ADVENTURER»، والتى ترفع علم جزر كيمان و يبلغ طولها 175 مترًا وبعرض 28 مترًا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من الميثانول، كما تتعامل الوحدات البحرية الآن مع سفينة بروبان و سفينة كحول وجارى تراكيهما على أرصفة الميناء بأمان.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15295 طنًا، تشمل: 8500 طن يوريا و2295 طن كلوريد الايثلين و 4500 طن فوسفات.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35397 طنًا، تشمل: 3000 طن حديد و10000 طن ذرة و8424 طن قمح و2024 طن فول و3275 طن عدس و4174 طن سكر و2000 طن كسب صويا و2500 طن فول صويا.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 112 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات «بطاطس وبطاطا وخرشوف وملوخية وبازلاء وخضار مجمد مشكل»، وحاصلات زراعية «ريحان وبقدونس وزيتون وكتان وبردقوش وبرسيم وبصل وقطن»، وفواكه «بلح وفراولة وبرتقال ويوسفي»، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وقطر والجزائر ولبنان والسعودية، وإسبانيا وأمريكا والصين وبنجلاديش وسلوفينيا وسريلانكا وكوريا الجنوبية.



بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 11 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1219 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 134308 طنا ،بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 96304 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2642 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وبني سويف، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3717 شاحنة.