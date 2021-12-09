محافظ دمياط تكشف الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بعض المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا في محافظة دمياط بقرى الوحدة المحلية بالمحمدية، مركز كفر سعد، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تشمل الوحدة المحلية بالمحمدية بعض القرى منها قرية الابراهيمية القبلية قرية المحمدية، قرية تفتيش ثاني (الفؤادية)، قرية تفتيش ثاني (المأمورية).

وأعلنت محافظ دمياط مشروعات قطاع الصرف الصحي وهي إنشاء محطة رفع صرف صحي وخطوط انحدار في قرية الابراهيمية القبلية بجوار المعهد الديني، حيث تم تنفيذ ٣٠٠٠ متر بخطوط الانحدار وجار العمل بمحطة الرفع، واستكمال شبكة الصرف الصحي بقرية المحمدية، حيث تم تنفيذ ٢٠٠٠ متر.

كما تم إنشاء محطة رفع صرف صحي في تفتيش ثاني(الفؤادية)،حيث تم تنفيذ ٣٠٠٠ متر بخطوط الانحدار وجاري العمل بمحطة الرفع،و استكمال شبكة الصرف الصحي في تفتيش ثاني حيث تم الإنتهاء من خطوط الانحدار الفرعي والبيارات وجارى العمل بخط الانحدار الرئيسي.

كما تم تركيب خط ٥٠٠ بوصه مياه جديد، حيث تم تنفيذ ٢٠٠٠ متر بقرية الابراهيمية القبلية و١٥٠٠ متر بقرية تفتيش ثاني، وتركيب مواسير خط مياه قطر ٨ بوصه في تفتيش ثاني حيث تم تنفيذ ٢٠٠٠ متر، وتركيب مواسير خط ميا قطر ٤ بوصة حيث تم تنفيذ ٥٠٠ متر.

وفي قطاع الأبنية التعليمية جاري انشاء جناح جديد بمدرسة الاصلاح بضم عدد (٥) فصول دراسية بقرية الابراهيمية القبلية، حيث تم الانتهاء من أعمال الانشاء وجاري العمل بالتشطيبات الداخلية، وإنشاء جناح جديد بمدرسة المأمورية للتعليم الاساسي بضم ٨ فصول دراسية في تفتيش ثاني (المأمورية) حيث تم الانتهاء من أعمال الانشاء وجاري العمل بالتشطيبات الداخلية.

كما يتم رفع كفاءة مدرسة المحمدية الابتدائية في قرية المحمدية حيث ان تاريخ التسليم ٢٠٢١/٨/١٥ والانتهاء خلال شهرين ورفع كفاءة مدرسة المحمدية الإعدادية بقرية المحمدية، حيث أن تاريخ التسليم ٢٠٢١/٨/١٥ والانتهاء خلال شهرين.