الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«اليونسكو»: نتطلع للاستفادة من خبرات مصر فى دعم أنشطة وبرامج المنظمة

اللقاء
اللقاء

التقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ستيفانيا جيانيني المديرة العامة المساعدة لشؤون التعليم في اليونسكو، والدكتور بشر إمام مدير المكتب الإقليمى لليونسكو بالقاهرة، على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بعنوان (رؤية المستقبل) والذى تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور طارق شوقي، أن الدولة المصرية تبنت المشروع القومى لتطوير التعليم، الذى يستهدف إعداد تصور جديد للمجتمع التعليمى ككل، ليصبح الطالب أكثر إقبالًا على التعلم والابتكار، فضلًا عن جهود تطوير مناهج التعليم لتوائم متطلبات سوق العمل المتزايدة سواء على المستوى المحلى أو الدولى، وكذا تعزيز وتنمية المهارات لدى النشء والشباب.

واستعرض شوقي، الجهود التي تبذلها الوزارة فى تطوير مناهج التعليم منذ عام 2017، حيث قام مركز تطوير المناهج بتطوير مناهج رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى وصولاً إلى الصف الرابع الابتدائى، وفق رؤية تقوم على فكرة التسلسل والتراكم العلمي، وبما يتناسب مع المعايير الدولية، وذلك بالتعاون مع الخبراء والشركاء الدوليين لاسيما البنك الدولى وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".

ومن جانبها، أشادت ستيفانيا بالطفرة التي يشهدها ملف التعليم في مصر، والارتقاء بالثقافة والمجتمع المصري، مشيدة بالتعاون البناء بين منظمة اليونسكو ومصر، متطلعة إلى الاستفادة من الخبرات المصرية في دعم أنشطة وبرامج المنظمة خلال الفترة القادمة.

وفي سياق متصل التقي الدكتور طارق شوقي بنظيره في دولة باكستان السيد شفقت محمود الوزير الاتحادى للتعليم والتدريب المهنى بجمهورية باكستان الإسلامية، لبحث سبل التعاون في مجال التعليم بين الدولتين.

فيما اختتم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي (2.6 مليون طالب وطالبة) اليوم الخميس، أول امتحان شهري يعقد لهم هذا العام في المناهج الجديدة المطورة وفقًا لنظام التعليم الجديد 0.2، بأداء امتحان مادة الرياضيات.

وانتهى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي أمس من امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، جدول اختبارات منتصف العام لطلاب الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 2022/2021 

وأكدت الوزارة أنه تتم الاختبارات مع ملاحظة الآتي 

- يتم وضع الامتحان من بنك الأسئلة عن طريق التوجيه ويكون مختلف من مدرسة لأخرى.

- عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية: 20 سؤالًا أما باقي المواد: 15 سؤالًا.

- يتم الامتحان في جميع الدروس منذ بدء العام الدراسي حتى نهاية منهج ديسمبر 2021.

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