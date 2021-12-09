جامعة دمياط تنظم ندوة بالتعاون مع الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد

انعقدت اليوم بقاعة فاروق شوشة للاحتفالات الكبرى الندوة التي ينظمها مكتب هيئة الرقابة الإدارية بدمياط بالتعاون مع الجامعة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، في حضور الدكتور محمد دعدور رئيس جامعة دمياط والدكتورة منال عوض محافظ دمياط والعميد عادل الشناوي رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بدمياط والمقدم أيمن عبد الفتاح عضو هيئة الرقابة الإدارية، وإسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، ونواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات، ومديري العموم بالجامعة، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد من طلاب وطالبات الجامعة.

وقدم الندوة الدكتورة عبد الحميد العيسوي مدرس الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية.

وبدأت الندوة بالسلام الوطني، ثم آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة الدكتور محمد دعدور رئيس الجامعة الذي رحب خلالها الحضور الكرام.

كما وجه رئيس الجامعة خالص الشكر والتقدير لهيئة الرقابة الإدارية لما لعبته من دور رئيسي في تدعيم تشغيل بعض الكليات الجديدة بالجامعة وكانت آخر تلك الكليات كلية الطب، ومن قبلها كليتي التمريض والذكاء الاصطناعي.

تلى ذلك، كلمة منال عوض محافظ دمياط والتي وجهت الشكر لمكتب هيئة الرقابة الإدارية بدمياط وللجامعة لتنظيم هذه الندوة، ولما تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية من دور رقابي في اقتلاع جذور الفساد في مختلف المجالات.

عقب ذلك، جاءت كلمة العميد عادل الشناوي رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بدمياط والذي تناول خلالها الملامح العامة لما تبنته الدولة من جهود لمكافحة الفساد إدراكًا من الدولة المصرية بخطورة الفساد كمعوق أساسي للتنمية المستدامة وعقبة في سبيل الإصلاح الإداري والحكم الرشيد.

كما استعرض العميد عادل الشناوي خلال المحاضرة الرئيسية بالندوة الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي انضمت إليها الدولة المصرية في مجال مكافحة الفساد.

كما نوه العميد عادل الشناوي عن استضافة جمهورية مصر العربية المؤتمر التاسع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الفترة من 13 – 17 ديسمبر الجاري بشرم الشيخ وهو أكبر مؤتمر دولي لمكافحة الفساد.

كما قدم العميد عادل الشناوي عرضًا تقديميًا عن هيئة الرقابة الإدارية ودورها في مجال منع ومكافحة الفساد والذي تضمن العديد من المحاور ويأتي أهمها محور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى والثانية وكذلك دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد والوقاية منه

كما تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "حراس الوطن" والذي تضمن العديد من جهود هيئة الرقابة في مكافحة الفساد وما خصصته من دعم على جميع الأصعدة، وكذلك أساليب تحديث وتطوير سبل مكافحة الفساد.

جدير بالذكر أنه بتاريخ 9 ديسمبر 2014 تم إطلاق المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية من مقر هيئــة الرقابـة الإداريــة وهو التاريخ الموافق لليوم العالمي لمكافحة الفساد تأكيدًا على الإرادة السياسية الداعمة لمؤسسات الدولة المعنية بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتم إنشاء اللجان التنفيذية المنوط بها تنفيذ ومتابعة الأهداف والسياسات التي تضمنتها الاستراتيجية.

وبتاريخ 9 ديسمبر 2018 الموافق لليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي صادف اليوم الختامي لمنتدى إفريقيا 2018 تفضل فخامة السيد رئيس الجمهورية بإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022/2019 ضمن القرارات الختامية للمنتدى، واختُتمت فعاليات الندوة بعزف السلام الوطني.