النشرة المرورية اليوم الخميس.. كثافات متوسطة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

ظهرت كثافات مرورية متوسطة، اليوم الخميس، في شوارع وميادين القاهرة والجيزة، مع انتشار الخدمات الأمنية والمرورية تجنبًا لوقوع أي حوادث.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق، كما انتظمت الحركة المرورية بالمحاور الرابطة بمحافظتي القاهرة والجيزة في كلا الاتجاهين، وطريق صلاح سالم والنصر ونفق الأزهر والعروبة والأوتوستراد وكوبري أكتوبر وكورنيش النيل.

وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

نزلة شارع البحر الأعظم

وشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء تباطؤ في حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولًا إلى ميدان الرماية.

طريق صلاح سالم

كما شهد طريق صلاح سالم وجود كثافات مرورية مرتفعة على محور صلاح سالم، وأعلى كوبري الحدائق لذا نصح بسلوك شارع مصر والسودان.

وظهرت كثافات متحركة بمحور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان ويفضل التوجه لعرابي، وشهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي.

وانتشرت خدمات المرور أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.