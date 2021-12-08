الأربعاء 08 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تنظم حفلاً لتقديم المساعدات العينية والغذائية على أسر النزلاء

الاحتفالية
الاحتفالية

نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية ، اليوم الأربعاء، احتفالية توزيع بعض المساعدات العينية والغذائية بمشاركة عدد من أسر النزلاء المفرج عنهم حديثاً وذلك بقاعة احتفالات مركز إصلاح وتأهيل الاستقبال ، و توقيع الكشف الطبي على أهالي النزلاء والمفرج عنهم بمستشفى مركز إصلاح وتأهيل الاستقبال.

يأتي ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية جهودها لتوفير كافة أوجه الرعاية لأسر النزلاء والمفرج عنهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم ، وذلك استكمالاً لتفعيل مبادئ السياسة العقابية الحديثة الهادفة إلى رعاية السجناء عقب الإفراج عنهم ، ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع.

وذلك تفعيلاً للدور المجتمعي بوزارة الداخلية من خلال تبنى المساهمات والأنشطة الخيرية وحرصاً من الوزارة على احترام مبادئ حقوق الإنسان وتوفير كافة أوجه الرعاية لأسر النزلاء والمفرج عنهم حديثاً من خلال تقديم الدعم وتوفير المساعدات اللازمة لهم بالإضافة إلى رعاية النزلاء عقب الإفراج عنهم وتقديم المساندة اللازمة إلى أسر النزلاء ممن يقضون مدة العقوبة.

قطاع الحماية المجتمعية وزارة الداخلية المساعدات العينية قاعة احتفالات مركز إصلاح تأهيل الاستقبال

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

الأكثر قراءة

خلال اجتماعه أمس ..نرصد أبرز توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

الرئيس السيسى يعلن عن تقديم 100 فرصة تعليم للمواهب الشابة فى العالم الإسلامى

«أمطار وشبورة مائية وأتربة».. الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس

السيسى يدعو الجامعات الكبرى الموجودة فى العالم إلى مساعدة مصر 

الرئيس السيسي: سنقاتل لتوفير المعرفة والتعليم الحقيقي ومواجهة الفكر المتطرف

فتح ميناء السويس واستئناف الحركة الملاحية بعد تحسن الأحوال الجوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

ذوو الإرادة الخارقة

محمود الشربيني

شاكوش وتابعه سوسته!

حسين دعسة

الفقر التعليمي.. مسار نحو التعافي.

أميرة الديب

انظر إلى نفسك من النافذة.. واكتشف ذاتك

إبراهيم داود

ميلاد إبراهيم عبدالمجيد

ماجد حبته

الرجل الرمادى.. والشعر الأبيض!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كنوز مصر.. القادرون باختلاف

يسرى عبيد

ليبيا.. الانتخابات إلى أين؟

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

حاملاً قطع أثرية مصرية: وزير الخارجية الإسرائيلي يزور القاهرة غداً

فتاة تطعن مستوطنة إسرائيلية بحي الشيخ جراح في القدس

استطلاع: غالبية الإسرائيليين يعتبرون أن الجيش خسر حروبه الأخيرة