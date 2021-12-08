«الداخلية» تنظم حفلاً لتقديم المساعدات العينية والغذائية على أسر النزلاء

نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية ، اليوم الأربعاء، احتفالية توزيع بعض المساعدات العينية والغذائية بمشاركة عدد من أسر النزلاء المفرج عنهم حديثاً وذلك بقاعة احتفالات مركز إصلاح وتأهيل الاستقبال ، و توقيع الكشف الطبي على أهالي النزلاء والمفرج عنهم بمستشفى مركز إصلاح وتأهيل الاستقبال.

يأتي ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية جهودها لتوفير كافة أوجه الرعاية لأسر النزلاء والمفرج عنهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم ، وذلك استكمالاً لتفعيل مبادئ السياسة العقابية الحديثة الهادفة إلى رعاية السجناء عقب الإفراج عنهم ، ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع.

وذلك تفعيلاً للدور المجتمعي بوزارة الداخلية من خلال تبنى المساهمات والأنشطة الخيرية وحرصاً من الوزارة على احترام مبادئ حقوق الإنسان وتوفير كافة أوجه الرعاية لأسر النزلاء والمفرج عنهم حديثاً من خلال تقديم الدعم وتوفير المساعدات اللازمة لهم بالإضافة إلى رعاية النزلاء عقب الإفراج عنهم وتقديم المساندة اللازمة إلى أسر النزلاء ممن يقضون مدة العقوبة.