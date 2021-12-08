«dmc» تحصل على حقوق عرض الفيلم الوثائقي «عالم نجيب محفوظ»

نجحت وحدة الأفلام الوثائقية بفضائية «dmc» بعد مفاوضات طويلة وجادة، في الحصول على حقوق عرض الفيلم الوثائقي "عالم نجيب محفوظ" لعرضه على شاشة قنوات dmc يوم 11 ديسمبر الجاري، وهو يوم ميلاده.

وعلق أحمد الدريني، مقدم برنامج «عن قرب» الذي يقدم أعمال وحدة الأفلام الوثائقية على dmc عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بعد بحث ومفاوضات وإبرام اتفاقات رسمية، وحدة الأفلام الوثائقية تحصل على حقوق بث الفيلم النادر (عالم نجيب محفوظ)، والذي أنتجته القناة الرابعة البريطانية عام ١٩٨٩، ويوم ميلاد نجيب محفوظ يُذاع الوثائقي النادر الذي يحاور فيه الأديب الكبير جمال الغيطاني نجيب محفوظ في الأماكن التي دارت فيها أحداث رواياته الأشهر، شكرًا لكل من وثق فينا وراهن علينا.. دعمنا أو توسم خيرا.. فكان".

وعرضت وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر قناة «dmc»، فيلمًا وثائقيًا جديدًا من إنتاج الوحدة، يحمل اسم «طابا»، ويوثق مفاوضات استعادة طابا الغالية، آخر البقاع المصرية التى كانت تحتلها إسرائيل، واستمرت تلك الفترة منذ توقيع اتفاقية السلام عام ١٩٧٩ وحتى استعادتها كاملة فى ١٩ مارس ١٩٨٨.

واحتفى الجمهور المصري والعربي بالفيلم الجديد، الذي يكشف عن كواليس وشهادات حية من الفريق المشارك في ملف استعادة الأرض، ويضم كبار القانونيين ورجال الدولة، ويوضح الفيلم كيف كانت حالة الشد والجذب بين الطرفين المصري والإسرائيلي، كما انتشرت المقاطع المختلفة من الفيلم على مواقع التواصل الاجتماعى بشكل كبير.

وتحدث أعضاء الوفد القانوني المصري، في الفيلم، عن التعنت الإسرائيلي في المفاوضات ونية الاحتلال السيئة ورغبته فى جر مصر إلى تعيين خط للعمود الأخير للحدود الفاصلة، حيث أزال الاحتلال العمود الأصلي أثناء تنفيذه طريقًا ساحليًا بين طابا وإيلات بالتزامن مع انتصارات أكتوبر.