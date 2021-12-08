الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن: سيدة ترفض منصبا فى وزارة المالية كونها من مواليد الاتحاد السوفييتى

بايدن
بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن السيدة ساؤلي عمروف رفضت تعيينها في وزارة المالية الأمريكية بمنصب رئيس قسم الصرف الأجنبي، كونها من مواليد الاتحاد السوفييتي.

وجاء في بيان عن بايدن نشر على موقع البيت الأبيض على الإنترنت: "قبلت طلب ساؤلي عمروف لسحب ترشيحها لمنصب رئيس قسم مراقبة الصرف الأجنبي".

وحسب بايدن، فإن "السيدة عمروف حققت الحلم الأمريكي بالهجرة إلى الولايات المتحدة من الاتحاد السوفييتي، وعملت في وزارة الخزانة الأمريكية خلال رئاسة جورج دبليو بوش".

وأشار بايدن، إلى أن "السيدة عمروف لديها خبرة واسعة في التنظيم المالي".

ووفقًا لمصادر صحفية مطلعة، تعرضت السيدة عمروف خلال جلسات الاستماع في مجلس الشيوخ لانتقادات حادة بسبب أصولها، حيث سألها السناتور الجمهوري جون ف. كينيدي عما إذا كان ينبغي تسميتها "أستاذة أو رفيقة".

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وائل لطفى

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