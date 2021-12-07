وزيرة الثقافة: التعاون مع أذربيجان يستهدف توطيد أواصر الصداقة

استقبلت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، كريموف آنار جابيل أوغلو وزير الثقافة أذربيجان وتورال رضاييف سفيرها بمصر والوفد المرافق لهما؛ لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك فى شتى المجالات الفنية والثقافية.

وأكدت عبد الدايم قوة وعمق العلاقات بين مصر وأذربيجان، قائلة إن التعاون بينهما يستهدف توطيد أواصر الصداقة واستثمارها لخلق المزيد من التمازج الثقافي والمعرفي بين المجتمعين باستخدام القوى الناعمة وبموجب الأنشطة التبادلية التي تشمل العديد من المجالات الفكرية والغنية، مشيرة إلى تميز الإبداع فى دولة أذربيجان.

وأوضحت أهمية تكثيف التبادل الثقافى والفني بين البلدين خلال الفترة القادمة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة، كما رحبت بالاقتراحات التى تقدم بها الجانب الاذرى لمد جسور التواصل بين الدولتين الصديقتين.

من جانبه، أشاد وزير ثقافة أذربيجان بالحراك الابداعى في مصر والإنجازات التى تم تحقيقها فى مختلف المجالات المتخصصة، مؤكداً السعي إلى تجديد وتطوير شتى رؤى التعاون بين الجانبين، مضيفاً أن بلاده بصدد إطلاق مبادرة تحمل عنوان "الثقافة من أجل السلام" تستهدف إعادة بناء دولة أذربيجان، داعياً الجانب المصري للمشاركة ضمنها واصفاً مصر بمهد الحضارات التى تمتد جذورها فى أعماق التاريخ وأيقونة السلام والبناء في العالم، وأبدى رغبته فى إقامة العديد من الأنشطة التبادلية التي تعكس ألوان الفنون والثقافة فى المجتمعين والتى تعزز فكرة لقاء الحضارات وحوار الثقافات، كما أشار إلى إقامة ملتقى حوار الثقافات العام المقبل.

وفى نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على تنظيم عدد من الأنشطة تلقي الضوء على الروابط الثقافية بين مصر وأذربيجان تشمل مجالات السينما- المتاحف- والمعارض- تبادل الخبرات والباحثين بين البلدين في مجالات الفنون والعروض المتحفية- الاستفادة من الخبرات المصرية في الحفاظ على التراث- تبادل الموسيقيين وفرق الفلكلور الشعبي والمهرجانات التي يتم تنظيمها بالبلدين.