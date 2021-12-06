النيابة تصرح بدفن جثة قتيل مشاجرة بين عائلتين بكوم أمبو

صرحت نيابة كوم أمبو اليوم الإثنين، بدفن جثة قتيل سقط أثناء تبادل إطلاق النار بين عائلتين بقرية مخيمر التابعة لمركز كوم أمبو بأسوان.

وكانت قرية مخيمر التابعة لمركز كوم أمبو، قد شهدت مقتل شخص وإصابة أخر في مشاجرة بين عائلتين بالمنطقة.

وتلقى اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو يفيد بنشوب اشتباكات بين عائلتي الرشايدة وراشد استخدم فيها الأسلحة الآلية.

وانتقلت قوة أمنية لمكان المشاجرة برئاسة الرائد نبيل العادلي والنقيب حسين أيمن وتم فرض كردون أمني، وتبين أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر، وتم نقل المتوفين لمشرحة والمصاب للمستشفي الجامعي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكانت مستشفى أسوان الجامعي، استقبلت 3 مصابين إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أبو الريش بمدينة أسوان، وبالتحديد بالقرب من نجع الشديدة.

وتلقى اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان إخطاراً من مدير مرفق إسعاف أسوان، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة بطريق أبو الريش بمركز أسوان، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي، لتلقى العلاج، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.