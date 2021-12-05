الأحد 05 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أشدها قاسم والمكنسة.. مواعيد نوات الإسكندرية 2021-2022

نوات الإسكندرية
نوات الإسكندرية

تستعرض “اادستور” مواعيد نوات الإسكندرية 2021-2022 بالتزامن مع تعرض الإسكندرية خلال العام لـ18 نوة تشهدها المحافظة الساحلية والتي تكون أغلبها نوات شديدة الامطار وتصحبها موجات رعدية ورياح وعواصف.

مواعيد نوات الإسكندرية 2021-2022

وتستعد الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية لنوات الشتاء برفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى بالمدينة، كما يتم نشر سيارت شفط المياه والبدالات الخاصة بشركة الصرف الصحي، فضلا عن تعطيل الدراسة والعمل بالمصالح الحكومية في النوات الشديدة والتي تشهد امطارًا غزيرة حفاظًا على سلامة الطلاب والمواطنين.

وبالتزامن مع نوة قاسم والتي من المتوقع ان تضرب المحافظة الساحلية اليوم، وفق توقعات هيئة الارصاد الجوية نستعرض معكم مواعيد النوات التيى تتعرض لها عروس البحر لعام 2021-2022.

نوة رياح الصليب

رياح الصليب بداية فصل الشتاء حيث تتعرض سواحل الإسكندرية للنوة في  30 سبتمبر لمدة 3 أيام، يصاحبها رياح غربية.


نوة رياح الصليبة

التي نوة رياح الصليبة في 20اكتوبر، وتستمر لمدة 3ايام، يصاحبها رياح غربية، وتكون ممطرة غالبًا.


نوة المكنسة

من أشد النوات التي تتعرض لها الإسكندرية، وتأتي في 16نوفمبر، وتستمر لمدة 4ايام، يصاحبها رياح شمالية غربية وتكون شديدة الأمطار.


نوة باقي المكنسة

نوة باقي المكنسة تأتي في 22نوفمبر، وتستمر لمدة 4ايام، يصاحبها رياح جنوبية غربية ممطرة.

نوة قاسم

نوة قاسم من أشد النوات، وتأتي في 4ديسمبر، تستمر لمدة 5ايام، ويصاحبها رياح جنوبية غربية، كما يصحبها عواصف شديدة.

نوة الفيضة الصغرى

تأتي نوة الفيضة الصغرى في 19ديسمبر، وتستمر لمدة 5ايام، يصاحبها رياح شمالية غربية ممطرة.

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نوة عيد الميلاد

تهب على المدينة الساحلية في 28 ديسمبر، وتستمر لمدة يومين يصاحبها رياح غربية شديدة الأمطار.


نوة رأس السنة

تأتي نوة رأس السنة في 2 يناير، وتستمر لمدة  4 أيام، وتصحبها رياح غربية ممطرة.


نوةالفيضة الكبري

تأتي نوة الفيضة الكبرى في 12يناير، وتستمر لمدة 6ايام، يصاحبها رياح جنوبية غربية وتكون شديدة الأمطار.


نوة الغطاس

تتزامن نوة الغطاس مع احتفالات الغطاس في 19يناير، وتكون 3 أيام، ويصاحبها رياح غربية ممطرة.

نوة الكرم

نوة الكرم تأتي في 28 يناير وتستمر لمدة 7ايام  ويصاحبها رياح غربية وتكون شديدة الأمطار.


نوةالشمس الصغيرة

تأتي نوة الشمس الصغيرة في 18 فبراير، وتستمر لمدة 3ايام، ويصاحبها رياح غربية وتكون شديدة الأمطار.


•نوة السلوم

نوة السلوم تأتي في 2مارس تستمر لمدة يومين يصاحبها رياح جنوبية غربية ممطرة.


نوة الحسوم

تأتي في 9 مارس، وتستمر لمدة 7 أيام يصاحبها رياح جنوبية غربية، وتكون ممطرة غالبًا.

نوة الشمس الكبيرة

تأتي نوة الشمس الكبيرة، في 18مارس، لمدة يومين ويصاحبها رياح  شرقية.

نوة عوة وبرد العجوزة

نوة عوة وبرد العجوزة، تهب على الإسكندرية في 24مارس وتستمر لمدة 6ايام، يصاحبها رياح شرقية.

رياح الخماسين

تتعرض الإسكندرية لرياح الخماسين، في 23ابريل وتكون لمدة يومين، ويصاحبها رياح شرقية ساخنة.

رياح النقطة

تهب رياح النقطة على المدينة الساحلية في18 يونيو، وتستمر لمدة يومين، يصاحبها رياح شرقية ساخنة. 

الإسكندرية المحافظة الساحلية 18 نوة نوات شديدة الامطار موجات رعدية ورياح وعواصف مواعيد نوات الإسكندرية 2021-2022 مواعيد نوات الإسكندرية

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وائل لطفي

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