حقيقة غرق شوارع الإسكندرية وتعطيل الدراسة بالتزامن مع «نوة قاسم»

تستعد محافظة الإسكندرية، لاستقبال نوة «قاسم» أكثر نوات الشتاء قوة، والتي من المقرر أن تضرب المدينة الساحلية، غدًا السبت ٤ ديسمبر من كل عام، وفق توقيتات جدول النوات التي تتعرض لها عروس البحر المتوسط.

وتداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنباءً بتعطل الدراسة غدًا السبت تحسبًا لتداعيات «نوة قاسم»، وذلك عقب الطقس السيئ الذي تعرضت له المحافظة على مدار يومين؛ مما أديى إلى إرتفاع أمواج البحر لأكثر من 5 أمتار خلال يومين.

ورصدت «الدستور»، خلال بث مباشر الأحوال الجوية مساء الجمعة، وقبيل ساعات من «نوة قاسم»، لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة، وما يتم تداوله عن تهديد العديد من المناطق في الإسكندرية بالغرق.

لم تصدر محافظة الإسكندرية، او مديرية التربية والتعليم، أي قرارات بتعطيل الدراسة، السبت، بالمدارس أو تعطيل العمل بالمصالح الحكومية، وذلك لعدم ورود أي تحذيرات بتعرض المحافظة لأمطار غزيرة أو طقس سيئ.

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه عقب الطقس السيئ وارتفاع أمواج البحر يوم الأربعاء، والذي أدى إلى خروج أمواج البحر المحملة بالرمال، وغرق 11 نقطة بكورنيش الإسكندرية، وتم التعامل معها على الفور.

كما أعلنت أنه قد ساد استقرار في الأحوال الجوية، وهدوء في سرعات الرياح أمس الخميس، كما شهد اليوم الجمعة نشاط رياح محدود حيث تصل سرعة الرياح من 25-30كم / ساعة، مع ارتفاع معتدل للأمواج من 1-1.5 متر.

كما أضاف البيان أنه من المتوقع غدًا السبت أن يستمر نشاط الرياح وتكون مثيرة للأتربة وتصل سرعتها 30-35 كم /ساعة، وحالة البحر تكون معتدلة، مع وارتفاع الموج ما بين 1.5 إلى 2 متر، وتبدأ فرص سقوط الأمطار من مساء يوم السبت بأمطار خفيفة على أن تزيد شدتها يوم الأحد لتكون متوسطة الشدة.

وعن الأنباء المتداولة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن أبرز الأماكن المهددة بالغرق، قالت شركة الصرف الصحي إنها تتابع الأمر مع جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من خلال تقارير هيئة الأرصاد الجوية، حيث أن ما وصل من هيئة الأرصاد حتي الآن توقعات غدًا السبت الموافق ٤ ديسمبر ٢٠٢١، أمطار خفيفة، والأحد أمطار متوسطة.

وتطمئن شركة الصرف الصحي، جميع مواطني محافظة الإسكندرية، بأنه في حالة تأكيد حالة الأمطار المتوسطة يوم الأحد ٥ ديسمبر ٢٠٢١، سيتم نشر معدات وسيارات وفرق طوارئ الشركة اعتبارًا من ليل الأحد بجميع مناطق المحافظة للتعامل مع الأمطار.