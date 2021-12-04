بالتزامن مع «نوة قاسم».. انهيار جزئى لعقارين وإصابة 6 أشخاض بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، على مدار يومين متتالين حادثتين لسقوط أجزاء من عقاريين بمنطقتي الورديان وبحري، مما أسفر عن إصابة 6 اشخاص، وذلك بالتزامن مع نوة قاسم والطقس السيئ الذي شهدته المدينة الساحلية.

وأجرت «الدستور» بثًا مباشرًا مساء الجمعة، من محيط عقار بحري، والذي تعرض لسقوط سقف الطابق الأخير حتى الطابق الأرضي، مما أسفر عن إصابة سيدة بكسور وكدمات.

وتلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغًا يفيد سقوط أجزاء من عقار قديم، رقم 11 شارع الموازيني بالقرب من مسجد أبو العباس المرسي، ووجود سيدة تحت الأنقاض.

وانتقل مسئولي الحي وضباط قسم شرطة الجمرك وقوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار مكون من 4 طوابق، كل طابق به شقة، مأهول بالسكان، وسقوط سقف حجرة بالطابق الأخير على الأول، مع عدم وجود سكان بالطوابق العليا وقت الانهيار.

وأسفر الحادث عن إصابة سيدة مسنة تدعى أنعام أحمد حسن، 70 عامًا، تقيم بمفردها بالطابق الأرضي بالعقار، حيث أصيبت باشتباه كسر بالفخذ الأيسر وكدمات متفرقة، وجرى نقلها إلى المستشفى الأميري الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وقال أحمد عبد العزيز، أحد شهود العيان لـ«الدستور» إنه تفاجأ في التاسعة من صباح يوم الجمعة، بسماع دوي صوت هائل فخرج ليكتشف سقوط سقف الطابق الرابع بالعقار رقم 11 وحتى الدور الأرضي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد سكان بالعقار وقت حدوث الانهيار سوى سيدة مسنة تقطن بالدور الارضي بمفردها.

وأشار إلى أنه عند وقوع الانهيار بالسقف تدخل مع الجيران لإنقاذ السيدة «أم انجي» ولكن تراكم آثار الانهيار أحال بينهم وبين الوصول إليها لكنهم كانوا يسمعونها، لافتًا أنه بعد الابلاغ تواجدت على الفور قوات الحماية المدنية وتم استخراج السيدة بعد 45 دقيقة من تحت الأنقاض وبها إصابات خفيفة وتم نقلها إلى المستشفى بسيارة الإسعاف على الفور، وأغلق الحي العقار، وتم وضع كردون أمني للحفاظ على سلامة المواطنين.

كما شهدت منطقة الورديان غرب الإسكندرية، الخميس، انهيار أجزاء من عقار مكون من 7 طوابق، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، بينهم طفلين، بجروح وكسور بمختلف أنحاء الجسم.

عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية

وتلقى حي غرب الإسكندرية بلاغًا يفيد سقوط أجزاء من عقار قديم رقم 165 شارع الأمير لؤلؤ بمنطقة الورديان، وسقوط 5 مصابين من السكان.

وانتقل مسئولي الحي وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار مكون من 7 طوابق وسقوط سقف حجرة بالطابق السادس على الخامس، وإصابة 5 أشخاص، جرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى الأميري الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وهم: عزيزة سلامة عبد ربه 60 عامًا، كدمات بالظهر، ومنى السيد رياض 30 عامًا، مصابة بكدمات شديدة بالظهر والحوض، وحنان السيد رياض 32 عامًا، مصابة بكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وأنس محمد محمود 3 سنوات، مصاب بجروح بالوجه، وشقيقه محمود 5 سنوات، مصابة بجروح بالوجه، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، للعرض على النيابة العامة للتحقيق.