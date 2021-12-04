3 خطوات مكنت «مستريح» القاهرة الجديدة من جمع 8 ملايين جنيه

كشفت تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين بالاستيلاء على أكثر من 8 ملايين جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها في مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح شهرية عن عده مفاجآت جعلت واقعة النصب أكثر سهولة.

«أوهموا ضحاياهم بتجارة السلع الغذائية»، لمعت أعين المجني عليهم في قضية مستريح القاهرة الجديدة بالأرباح الشهرية التي يحصلون عليها ما جعلهم يضخون أموالا أكثر، حتى نجحت خطة المتهم في جمع الكثير من الأموال من ضحاياه.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أحدهما صاحب مؤسسة استيراد وتوريدات، وشريك فى ذات الشركة، اشتركا مع سيدة في الاستيلاء على 8 ملايين جنيه بقصد توظيفها واستثمارها في مجال تجارة المواد الغذائية والملابس، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح وامتنعوا عن رد المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون، وأن حجم المبالغ وصل نحو 8 مليون و60 ألف جنيه مصري.

تعود أحداث الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام شخصان وسيدة باتخاذ شقة مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة كمكتب وهمي لإحدى شركات التوريدات العمومية، واستغلالها فى وقائع النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على بضائع «مواد غذائية - ملابس»، عقب تسليمهم مبلغ مالى كدفعة أولى وإيهامهم بدفع باقي المبلغ المالي قيمة تلك البضائع على دفعات، وقيامهم بغلق مقر الشركة ومغادرتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاء فى قرار النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة والمتهمين.