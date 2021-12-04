مصرع وإصابة سائقين في حادث تصادم بقليوب

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر إثر وقوع تصادم بطريق قليوب شبين القناطر أمام مزلقان قرية رمادة بين ميكروباص ودراجة نارية.

كان تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز قليوب بورود بلاغ من الأهالي بوقوع تصادم بين ميكروباص ودراجة نارية بطريق قليوب شبين القناطر، ومصرع شخص وإصابة آخر.

على الفور جرى إخطار اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائي، وانتقل المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قليوب، لمكان الواقعة.

وبالمعاينة والفحص تبين وقوع تصادم بين ميكروباص ودراجة نارية بطريق قليوب شبين القناطر أمام مزلقان قرية رمادة، وأسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة النارية وإصابة قائد السيارة الميكروباص، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب التخصصي وكذلك نقل المصاب لذات المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.