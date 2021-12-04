«ثقافة المنيا» تشارك فى افتتاح فندق القوات المسلحة بمحافظة أسيوط

شارك فرع ثقافة المنيا، بإقليم وسط الصعيد الثقافى، اليوم السبت، فى حفل افتتاح فندق القوات المسلحة بأسيوط، والذي نظمته إدارة نوادي وفنادق ضباط القوات المسلحة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة على تنشيط السياحة فى ربوع الجمهورية بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وعدد من قيادات القوات المسلحة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وقدمت فرقة ملوى للفنون الشعبية عرض فنى وتقديم العديد من الرقصات الغنائية التي تحاكي التراث منها "التحطيب، الشعبيات والعصايا، التحطيب والسحجه، وأمانه يا مراكبى، التنورة والقصب"،

فرقة ملوى للفنون الشعبية، بدأت فى نادى ملوى عام 1964، ثم انتقلت إلى سطح المطافى بملوى فى عام 1979، لتبدأ رحلة الانتقال من تلك الحجرة إلى دول أوروبا وأفريقيا والدول العربلة.

وتعد فرقة ملوى للفنون الشعبية أول فرقة للفنون الشعبية فى الأقاليم، بعد فرقة رضا والفرقة القومية، وجاءت فكرت تكوين الفرقة عندما قرر نادى ملوى عمل فرقة مسرح وبداخله الفنون الشعبية، ومن هنا تم تكوين الفرقة وتحدى الصعاب فى عام 1964 ، وفى عام 1979 انتقلت الفرقة إلى سطح المطافى وبدأت رحلة الانطلاق .

تتميزالفرقة بالطابع الشعبي، والذى يظهر فى ملابس الراقصين والراقصات، بالإضافة إلى الآلات الشعبية المصرية مثل المزمار، الأرغول، الناى الكولة، الإيقاعات الصعيدية بأكملها، كما ان مشوار العالمية بدأ فى عام 2000 بزيارة اكثر من 28 دولة عربية وإفريقية وأوروبية ومنهم إيطاليا.