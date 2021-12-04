السبت 04 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الإفتاء توضح كيفية تحنيك المولود

تحنيك الطفل
تحنيك الطفل

من الأسئلة التي تشغل بال الأمهات بشكل كبير وخاصة حديثي الولادة، وبعض المواطنين عن كيفية تحنيك المولود، وهل التمر فقط الذي شرعه الإسلام للتحنيك أم أن هناك أشياء أخرى؟

من أكثر الفتاوى التي ترد إلى صفحة دار الإفتاء عبر صفحتها على «فيس بوك»، وتعتبر الفتاوى المتعلقة بالمولود من الأسئلة الشائعة التي تحظى باهتمام كبير من جانب الأمهات منها حكم الشرع في تسمية المولود والعقيقة وغيرها من الأسئلة التي تطرح بشكل كبير على صفحة الدار، حيث طرح سؤال ما الأشياء التي يجوز بها تحنيك المولود الصغير؟

حكم تحنيك المولود الصغير بالتمر

من جانبها، قالت دار الإفتاء، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: "وُلِدَ لِي غُلامٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، وَدَفَعَهُ إِلَيَّ". أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما".

وأوضحت الدار أن التحنيك هو أن يدلَّك بالتمر حنك الصبي من داخل فمه، بعد أن يُليَّن التمر، وهو مستحب، للحديث المذكور سابقًا.

الأشياء التي يجوز بها تحنيك المولود الصغير في الشرع

وأشارت الدار إلى أنه في حالة لم يتيسر تمرٌ فرطب، وإلا فشيءٌ حلو، وعسل نحل أولى من غيره، ثم ما لم تمسه النار كما في نظيره مما يفطر الصائم.

واستدلت الدار بما قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه "المجموع شرح المهذب" (8/ 443): [السنة أن يحنك المولود عند ولادته بتمر؛ بأن يمضغه إنسان ويدلَّك به حنك المولود، ويفتح فاه حتى ينزل إلى جوفه شيء منه، قال أصحابنا: فإن لم يكن تمر فبشيء آخر حلو] اهـ.

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