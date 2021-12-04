ضبط هيروين واستروكس وسلاح بحوزة ديلر مخدرات في المنوفية

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، ومقيم بدائرة مركز شرطة أشمون، وبحوزته (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الحشيش- كمية من مخدر الإستروكس- مبلغ مالى- هاتف محمول)، وشخصين "لهما معلومات جنائية" ومقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون، وبحوزتهما (بندقية خرطوش - فرد محلى وعدد من الطلقات - كمية من مخدر الهيروين- كمية من مخدر البانجو - كمية من مخدر الحشيش - 2 سلاح أبيض "كتر" – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء لحماية نشاطهم الإجرامى والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف للإتصال بعملائهم.