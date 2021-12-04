السبت 04 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الخارجية الفرنسية» تعلن إجلاء أكثر من 300 شخص من أفغانستان

أفغانستان
أفغانستان

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، إجلاء 258 أفغانيًا و11 فرنسيًا، ونحو 60 هولنديًا وذويهم عن أفغانستان، مؤكدة أن العملية نظمت بمساعدة قطر.

ومنذ سيطرة "طالبان" على أفغانستان، أجلت دول عديدة دبلوماسييها ورعاياها خشية على مصيرهم، رغم تأكيد الحركة أنها ستضمن حماية جميع البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

و على صعيد آخر، أصدرت حركة طالبان، مرسومًا ينص على احترام بعض حقوق المرأة، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر على عودتها إلى الحكم في أفغانستان.

وفي المرسوم الذي نشر اليوم الجمعة، أصدرت الحركة تعليمات إلى المنظمات ورجال الدين وشيوخ القبائل باتخاد إجراءات جادة لتفعيل حقوق المرأة. 

وذكر المرسوم حرفيًا: "المرأة ليست ملكية، بل هي إنسان نبيل وحر، ولا يمكن لأحد أن يعطيها لأحد مقابل اتفاق سلام أو إنهاء عداوة".

وقيدت حركة طالبان حقوق المرأة بشكل ملحوظ منذ توليها مقاليد الحكم في منتصف أغسطس الماضي. 

ويشير المرسوم إلى أنه لا يمكن لأي شخص إجبار امرأة غير متزوجة أو مطلقة على الزواج.

كما ينص المرسوم على أنه لا يمكن لأي شخص أن يقايض المرأة في مقابل اتفاق سلام أو إنهاء عداوة.

ويحدث مرارًا وتكرارًا في أفغانستان أن تُمنح المرأة كتعويض في النزاعات العائلية على سبيل المثال.

كما ينص المرسوم على أن الأرامل يحق لهن الحصول على ميراث وكذلك الحصول على هدية زفاف إذا تزوجن مرة أخرى، ويدعو المرسوم وزارتين في الحكومة الأفغانية والمحاكم إلى ضمان التوعية بهذه الحقوق وتنفيذها.
ولم يتطرق المرسوم الجديد إلى حقوق المرأة فيما يتعلق بالتعليم والعمل، ومنذ وصولها إلى السلطة، قيدت الحركة حقوق المرأة بشكل ملحوظ، حيث لم يسمح لهن بالعودة إلى وظائفهن في كثير من الحالات، بالإضافة إلى إغلاق معظم المدارس الثانوية للفتيات.

فرنسا أفغانستان فرن شخص أفغان افغانستا أكثر

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وائل لطفي

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