جامعة سوهاج تشارك فى برنامج «التبادل المصرى الأمريكى» بالغردقة

شاركت جامعة سوهاج في فعاليات برنامج "التبادل المصرى الأمريكى للمراكز الجامعية للتطوير المهنى"، والذي استمر على مدار ٦ أيام بمدينة الغردقة، وذلك بمشاركة ١١ جامعة مصرية حكومية و٩جامعات أمريكية حكومية وخاصة، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، وقال إن البرنامج يهدف إلى تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة بين الجامعات المصرية والأمريكية في مجال التطوير المهني.

وأوضح رئيس الجامعة أن فعاليات البرنامج أثمرت عن توطيد التعاون وخلق شراكات جديدة بين البلدين، من أجل سد الفجوة بين سوق العمل وخريجي التعليم الجامعي.

وأضاف الدكتور محمود المنشاوي مدير مركز التطوير المهني بالجامعة، أنه خلال البرنامج تم استعراض آخر مستجدات العمل بمراكز التطوير المهني بالجامعات، وآليات العمل لخلق فرص عمل مع أصحاب الأعمال، وعرض طرق جديدة لمعرفة آخر تطورات واحتياجات سوق العمل، إلى جانب مناقشة كيفية مشاركة ودمج الطلاب ذوي الإعاقة بالمراكز، واستعراض حلول وأفكار مبتكرة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.