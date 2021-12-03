الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحة هولندا: نعتقد أن متحور «أوميكرون» ينتقل بسهولة وسرعة كبيرة

هولندا
هولندا

أعلنت وزارة الصحة الهولندية، اليوم، أن 9% من القادمين من دول جنوب أفريقيا مصابون بمتحور أوميكرون، مشيرة إلى أن الإصابات المكتشفة كانت لمسافرين تلقوا اللقاح واختباراتهم.

وأعلنت وزارة الصحة الهولندية نعتقد أن متحور «أوميكرون» ينتقل بسهولة وسرعة كبيرة. 

وفي السياق، كان مسؤول في منظمة الصحة العالمية، قد حث اليوم، الحكومات كي تكون مهيئة، لأنّ متحوّر “أوميكرون” سينتشر “فعليًا في كل الدول” الواقعة في منطقة غرب محيط الهادئ.

وقال الدكتور باباتوندي أولووكور مدير الطوارئ الإقليمي في المنظمة إنّ عدد الدول التي ينتشر فيها المتحور الجديد أكبر مما هو متداول حاليًا.

وكان عدد من الدول والأقاليم في المنطقة، بينها اليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، رصدت إصابات بمتحور “أوميكرون” الذي اكتُشف للمرة الأولى في جنوب أفريقيا.

وأضاف أولووكور أنّ في وسع هذه الدول التعلّم من تجاربها في الاستجابة لمتحوّر “دلتا”، وذلك من خلال إعطاء الجرعات المعزّزة للمجموعات المصنّفة أولوية، مثل العاملين في القطاع الصحي، والمتقدمين في السن، والمجموعات السكانية الضعيفة.

وشدّد على ضرورة فرض إجراءات أخرى مثل ارتداء الكمامات الواقية، والتباعد الاجتماعي، والتشدّد في المراقبة، واعتماد مقاربة مستندة إلى المخاطر من قبل جهات المراقبة الحدودية، وتحديد أولوية استخدام أسرّة وحدات العناية الفائقة للذين يحتاجون لهكذا علاج.

قال مسؤولون هولنديون إن المتحور الجديد من فيروس كوفيد-19، أوميكرون، كان موجوداً في هولندا في وقت أبكر مما كان يعتقد سابقاً.

وتم التعرف عليه في عينتين من اختبارين أخذتا في البلاد في الفترة بين 19 و23 نوفمبر، أي قبل الإبلاغ عن اكتشاف المتحور للمرة الأولى في جنوب أفريقيا.

ومن غير الواضح ما إذا كان الشخصان اللذان خضعا للاختبار قد زارا جنوب أفريقيا أم لا.

وكان يعتقد في السابق أن طائرتين قدمتا من جنوب أفريقيا الأحد هما اللتان جلبتا حالات الإصابة الأولى بالمتحور في هولندا.

الصحة الهولندية دول الج أفريقيا مصابون وزارة الصح

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