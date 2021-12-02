الخميس 02 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحقيق مع 129 مدرسا وعاملا في «حوش عيسى»

الحملة
الحملة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة على المدارس لمتابعة عملية الانضباط الإداري وأعمال النظافة والتعقيم داخل وخارج المدارس ومراجعة أعمال الإنارة والكهرباء والسباكة ودورات المياه والنوافذ والأثاث والفصول الدراسية والتأكد من حصول جميع العاملين على العقار المضاد لفيروس كورونا المستجد والالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

وقامت إدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بحملة مكبرة لمتابعة المدارس للعام الدراسي، حيث تم المرور على 13 مدرسة بالإدارة التعليمية بحوش عيسى لمتابعة التزام جميع العاملين بتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا ومتابعة الانضباط الإداري. 

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه تم متابعة مدارس "البستان الابتدائية - الكوم الأخضر الاعدادية بنات الجديدة - الكوم الاعدادية الاعدادية بنين - الكوم الأخضر الابتدائية الجديدة - الكوم الأخضر الثانوية - الفقي الابتدائية - البرنسيسة الابتدائية - خلف الله الاعدادية - أبوبكر الصديق الابتدائية - أبوبكر الصديق الاعدادية - الكوم الأخضر الابتدائية القديمة - الكوم الأخضر الاعدادية بنات القديمة - البستان الاعدادية".

وتبين من خلال المرور وجود 50 حالة غياب بـ13 مدرسة بدون سند قانوني ووجود 79 حالة ترك عمل بمدرستين والإدارة التعليمية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تعليم حماية المستهلك تنسيق مستهل محافظ البحيرة حملات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

«الصياد الصامت».. سلاح صينى يستهدف الطائرات بشعاع ليزر

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

مصرع شخص دهسًا في حادث أتوبيس وسط الغردقة

إيقاعات تطرب وطلة تخطف العين.. الموسيقى العسكرية بالزى الفرعونى فى «إيديكس»

مصر تعزى تركيا فى ضحايا «عواصف مرمرة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة وخطر قريب!

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية«1»

د. بهي الدين مرسي

خديعة مضادات الأكسدة

ماجد حبته

أوميكرون.. العلماء حائرون!

د.محمد شادي

بشائر الأزمة: استثمارات الطاقة الأوروبية تتدفق إلى مصر

د هند جاد

أمير النساء ورجل الأحلام

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

صور

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

ريد كاربت فيلم ابو صدام

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة.. ماذا فعل رئيس وزراء إسرائيل داخل منزله فى القدس؟

فلسطين: انتهاكات الاحتلال بالقدس تُسيطر على الحياة

فلسطين: الاحتلال يشن حربًا مفتوحة على الوجود الفلسطيني بالمنطقة ج