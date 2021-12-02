التحقيق مع 129 مدرسا وعاملا في «حوش عيسى»

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة على المدارس لمتابعة عملية الانضباط الإداري وأعمال النظافة والتعقيم داخل وخارج المدارس ومراجعة أعمال الإنارة والكهرباء والسباكة ودورات المياه والنوافذ والأثاث والفصول الدراسية والتأكد من حصول جميع العاملين على العقار المضاد لفيروس كورونا المستجد والالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

وقامت إدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بحملة مكبرة لمتابعة المدارس للعام الدراسي، حيث تم المرور على 13 مدرسة بالإدارة التعليمية بحوش عيسى لمتابعة التزام جميع العاملين بتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا ومتابعة الانضباط الإداري.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه تم متابعة مدارس "البستان الابتدائية - الكوم الأخضر الاعدادية بنات الجديدة - الكوم الاعدادية الاعدادية بنين - الكوم الأخضر الابتدائية الجديدة - الكوم الأخضر الثانوية - الفقي الابتدائية - البرنسيسة الابتدائية - خلف الله الاعدادية - أبوبكر الصديق الابتدائية - أبوبكر الصديق الاعدادية - الكوم الأخضر الابتدائية القديمة - الكوم الأخضر الاعدادية بنات القديمة - البستان الاعدادية".

وتبين من خلال المرور وجود 50 حالة غياب بـ13 مدرسة بدون سند قانوني ووجود 79 حالة ترك عمل بمدرستين والإدارة التعليمية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.