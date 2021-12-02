إصابة شخصين في تصادم سيارتين بالدقهلية

أصيب سائقين في حادث تصادم سيارتين نقل وآخرى نصف نقل على طريق "المنصورة-ميت غمر" أمام قرية تابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة إلى مدير إدارة مرور الدقهلية، بوقوع حادث تصادم على طريق ميت غمر المنصورة أمام إحدى قرى مركز أجا.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز أجا و ضباط إدارة مرور الدقهلية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة ربع نقل مع أخرى نقل جامبو، ما أدى إلى إصابة سائقين اثنين، وتم استدعاء سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

ومن جهته أكد مصدر طبي بأن حالة المصابين خطيرة ويتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعافهم.

كما تم استدعاء المعدات ورفع أثار الحادث من على الطريق، وتسير حركة مرور السيارات، وجاري تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.