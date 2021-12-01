الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

هانى شاكر: نسعى لبروتوكولات تعاون مع الدول لوقف حفلات الممنوعين من الغناء

هاني شاكر
هاني شاكر

وجه الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، رسالة لمغني المهرجانات عمر كمال، بعد تغيير كلمات أغنيته في حفله بالسعودية من خمور لحشيش لتمور وحليب، قائلا: «بتغير كلماتها برة، ولما انت عارف إنها غلط بتقولها هنا ليه، أرضنا طاهرة ومقدسة، والشباب بيضحوا بدمهم عشانها».

وأضاف هاني شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»: «نستنهض الدولة في مساعدة النقابة لتقنين أوضاع الموسيقى في مصر، وما تحدث به عمر كمال ليس مقبولا ، لابد أن يتم تقنين أوضاع المسلسلات في رمضان وألا تتحدث عن المخدرات».

وناشد هاني شاكر الجمهور، بمساعدته، والتوقف عن سماع الأغاني المبتذلة، ليعيدوا للفن جماله ورونقه.

ولفت هاني شاكر، إنه لا يمكن أن يمنع الناس من سماع الأغاني، مردفا: «اللي عايز مغني مهرجانات بيجيبه، وبيعملوا حفلات في الخارج مقدرش أمنعهم إلا لو فيه بروتوكولات تعاون بين نقابات الدول، وده هنحاول نعمله».

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