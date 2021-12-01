الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لجنة السكان بشمال سيناء: تكاتف الجهود لضبط معدل الزيادة السكانية ووضع خطة لحلها

الزيادة السكانية
الزيادة السكانية

  أكد سكرتير عام محافظة شمال سيناء أسامة الغندور، تكاتف جميع الجهود لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن الصحة الإنجابية وإجراءات ضبط معدل الزيادة السكانية، ووضع خطة شاملة لحل هذه المشكلة، فضلًا عن تقديم كافة الخدمات لدعم صحة المرأة.
جاء ذلك اليوم الأربعاء، خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للسكان بالمحافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة، وبحضور نوال سالم مقررة فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة، تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، لمناقشة تقرير انجازات الأنشطة السكانية خلال الربع الأخير من العام الحالي.
وأشار الغندور إلى دور كل من مديرية الأوقاف والأزهر الشريف في التوعية الدينية بمخاطر الزيادة السكانية على الفرد والأسرة والمجتمع، مشددًا على توجيه قوافل دينية وطبية لتوعية المواطنين في التجمعات والمناطق النائية بمخاطر الزيادة السكانية، مشددا على ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات لتسجيل المواليد للحفاظ على حقوق الأطفال وحصولهم على نصيب من الخدمات التي تقدمها الدولة في شتى القطاعات وعلى رأسها قطاعي الصحة والتعليم.
بدورها، استعرضت نوال سالم مقرر فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء أنشطة الخطة السكانية والدورات التدريبية التي نظمها فرع المجلس القومي للسكان في مجال تحسين خصائص السكان والقضاء على ظاهرة عدم وجود أوراق رسمية بهدف تمكين الأطفال ساقطي القيد من الالتحاق بالمدارس، بالإضافة إلى مجال التوعية المجتمعية بقضايا الصحة الإنجابية بهدف الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري ضمن برنامج "حياة كريمة"، وتنفيذ ندوات لمواجهة الزواج المبكر بقرى المحافظة، وفي مجال مواجهة العنف ضد المرأة وبهدف تمكينها اجتماعيا وقانونيا بخلاف القوافل السكانية الشاملة.
وأكدت أن اللجنة مستمرة في اجتماعاتها الدورية للوقوف على مؤشرات القضية السكانية أولا بأول، لافتة إلى أن الدولة تقوم بتجريم زواج القاصرات، ويجرى إعداد قانون لتجريم ذلك.
وبدورها، أشارت إيناس كمال مدير إدارة تنظيم الأسرة في مديرية الصحة إلى قيام الإدارة بالتعاون مع الجهات الشريكة بالتوعية بمخاطر الزواج المبكر وزواج القاصرات من خلال الندوات التى يتم تنفيذها في المدارس والمعاهد والجامعات.

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