مساهمو «الحديد والصلب» يُقرون تعديل استخدام أراضٍ حفاظًا على حقوق الدائنين

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، على تعديل مساحة أراضٍ تابعة للشركة بعد تعديل تغيير الاستخدام من صناعي إلى سكني وخدمي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، إن العمومية وافقت على تعديل قرار الجمعية العادية المنعقدة في يناير 2021، فيما يخص الأراضي المنقولة للقابضة للصناعات المعدنية، وذلك عن عقدي أرض الجلخ بمساحة 270 فدانًا، والأرض داخل أسوار الشركة بمساحة 325 فدانًا، بتعديل المساحة وفقاً للمساحة التي يسفر عنها التقييم للأراضي.

وأضافت أن القرار جاء بعد تغيير الاستخدام من صناعي للأرض إلى سكني وخدمي، وذلك حفاظاً على حقوق الدائنين ومنهم الشركة القابضة للصناعات المعدنية وحملة الأسهم.

وعلى صعيد العمومية غير العادية، اعتمدت الجمعية اتفاقية العمل الجماعية الخاصة بالعاملين بشركة الحديد والصلب المصرية -تحت التصفية- والتي تمت برعاية وزارتي القوى العاملة وقطاع الأعمال العام، وذلك حفاظًا على حقوق ومصالح العاملين بالشركة لاستفادتهم من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانونية.

يشار إلى أن الشركة سجلت خسائر بلغت 437.05 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 478.18 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل 555.28 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 583.25 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

كانت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، وافقت على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساسًا للتصفية.