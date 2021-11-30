«إعفاء وتوسعة وعملة فضية».. تفاصيل القرارات التي وافق عليها رئيس الوزراء

عدة قرارات وافق عليها مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، والتي يستعرض “الدستور” أهمها في السطور التالية:

إزالة صفة النفع العام لقطعتي أرض

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام لقطعتي أرض ناحية محافظة كفر الشيخ وإعادة تخصيصهما لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لاستخدامهما في إقامة جامعتي كفر الشيخ الأهلية والتكنولوجية، ومهبط للإسعاف الطائر.

ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاستثمار في بناء الانسان من الناحية التعليمية والثقافية والصحية، وإتاحة تعليم عالي الجودة لجميع فئات المجتمع، وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي ووظائف المستقبل.

إزالة النفع العام عن 14 قطعة أرض

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن 14 قطعة أرض ناحية محافظات: الفيوم، والبحيرة، والمنوفية، والغربية، والدقهلية، والشرقية، وكفر الشيخ، وإعادة تخصيصها لصالح صندوق التنمية الحضرية، لاستخدامها في أغراض التنمية العمرانية، بما يخدم أبناء تلك المحافظات.

تخصيص 23 قطعة أرض لصندوق التنمية الحضرية

وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على تخصيص 23 قطعة أرض لصالح صندوق التنمية الحضرية، في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك لتنفيذ مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى "سكن لكل المصريين"، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء خلال المناقشات على عدد من قطع الأراضي.

إعفاء عروض مهرجان القاهرة السينمائي

وافق مجلس الوزراء على استمرار إعفاء عروض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الثالث والأربعين المقام خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2021 من ضريبة الملاهي، وذلك لإثراء الفكر السينمائي المصري بعروض الأفلام الأجنبية المختلفة لتحقيق التنمية الثقافية.

استضافة الدول المشاركة في حماية البحر المتوسط

وافق مجلس الوزراء على مقترح استضافة جمهورية مصر العربية لمؤتمر الأطراف الثالث والعشرين للدول المشاركة في اتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث، المقرر عقده في ديسمبر 2023، وذلك استكمالاً لدور مصر الريادي في منطقة حوض البحر المتوسط، وإثراء الأجندة البيئة المصرية، فضلاً عن دعم تنفيذ التزامات مصر الدولية في مجال الاتفاقيات البيئية الدولية لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية.

ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري

وافق مجلس الوزراء على ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، التي تتضمن أحكاما تستهدف ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، على نحو يحكم ويحفظ المعاملات بينهم، والتي تم التوافق عليها بالتنسيق بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسيتم عرض هذه الضوابط على رئيس الجمهورية، تمهيداً لإصدارها بقرار من مجلس الوزراء.

توسعة أعمال الكباري

وافق مجلس الوزراء على طلب تنفيذ وتمويل أعمال توسعة الكباري أعلي المجاري المائية التابعة لوزارة الموارد المائية والري، لتتكامل مع أعمال تطوير وتوسعة مداخل ومخارج المزلقانات، ضمن مشروع تطوير مزلقانات السكك الحديدية لتأمين حركة سير القطارات على خطوط الشبكة، وتحقيق أعلى درجات الأمان في مرفق السكك الحديدية.

تخصيص قطعة أرض

كما وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 250.59 م2 الكائنة بأرض ترعة الخشاب الملغاة، زمام الحلف الشرقي، بمركز ومدينة أطفيح بمحافظة الجيزة، بالمجان، لصالح شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر؛ لإقامة توسعات لمبني خدمات المواطنين عليها.

إصدار عملة تذكارية من الفضة

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بالترخيص بإصدار عملة تذكارية من الفضة، بمناسبة الاحتفال بمرور 45 عاماً على إنشاء النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وذلك تخليداً لهذا الحدث بما يعكس تقدير الدولة لأعضاء النقابة من المفكرين والأدباء والشعراء والروائيين والمترجمين والنقاد، باعتبارهم من أبرز عناصر قوة مصر الثقافية والفكرية.