الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

«هل ملامسة الكلب للإنسان والثياب تُنجسه؟».. الإفتاء تُجيب

ملامسة الكلب
ملامسة الكلب

قالت دار الإفتاء المصرية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء اليوم الثلاثاء، إن ملامسة الكلب لا تنجس الشيء الملموس، ولا يجب غَسْل شيء من ذلك، عملًا بمذهب المالكية.

وأضافت الدار أنه من المتفق عليه فقهًا أنه يجب تطهير الآنية إذا ولغ فيها الكلب، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بأن نغسل ما شرب منه الكلب من الآنية سبع مرات؛ وقال النبي: «إذا شَرِبَ الكلبُ في إناء أحدِكم فلْيَغسِلْه سبعَ مرَّات» (متفق عليه)، أمَّا إذا ولغ الكلب في غير الآنية، كالثوب أو غيره، فإنه لا يجب غسله من ولوغ الكلب فيه، عملًا بمذهب المالكية، مع العلم أن الجمهور أوجبوا ذلك.

من ناحية أخرى دشنت دار الإفتاء المصرية عدة حملات للرد على الفتاوى الشاذة والمتشددة من جانب بعض التيارات التي تصدرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، منها حملة"هنعرف الصح" كما أنها تجرى الثلاثاء من كل أسبوع لقاء مع المتخصصين في الإرشاد الأسرى للتوجيه الأباء نحو التربية الصحيحة، ومناقشة بعض القضايا المستجدة في المنزل ووضع الحلول لها.

كما خصصت العديد من الطرق للتواصل معها من خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك، كما يمكن التواصل عبر الخط الساخنر (107)، إلا أن هناك قضايا لا تجيب عنها الدار إلا بالتواجد من خلال مقر الدار في الدراسة للسماع من الطرفين.

وتبث الدارعبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.

الكلب مذهب المالكية دار الافتاء المصرية الجمهور حملات التوعية الأسرية والرد على الفتاةى الشاذة

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وائل لطفي

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