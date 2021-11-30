الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصر تشارك في مؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية والدمار الشامل

مشاركة السفير المصري
مشاركة السفير المصري

شارك السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في الدورة الثانية لمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، والمنعقدة خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري إلى 3 ديسمبر المقبل بنيويورك.

وأشار السفير أسامة عبد الخالق، في كلمته خلال الاجتماع، إلى التحديات التي تواجه المنظومة الدولية لمنع الانتشار النووي والتي تشكل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية فيها حجر الزاوية، واستمرار عدم تنفيذ قرار عام 1995 بشأن الشرق الأوسط على الرغم من كونه جزءاً لا يتجزأ من صفقة التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

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«المنطقة الخالية» تساهم في دعم الأمن والاستقرار 

وأضاف أن نجاح أعمال الدورة الثانية من المؤتمر من شأنه الانعكاس إيجابياً بشكل عام على فرص نجاح مؤتمر المراجعة المقبل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكدًا أهمية استكمال هذا المسار حتى يحقق هدفه المنشود والمتمثل في إنشاء المنطقة الخالية وفقاً لقرار عام 1995 وخطة عمل مؤتمر المراجعة لعام 2010، وذلك على أساس مبادئ التوافق والإرادة الحرة للدول الأعضاء.

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وأعرب عن التطلع لمشاركة كافة الدول الأعضاء بالمنطقة، وكذلك كافة الأطراف المتمتعة بصفة مراقب في أعمال المؤتمر، بما يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف المرجوة، أخذا في الاعتبار ما تعانيه المنطقة من غياب تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ​

من جانبه، أوضح السكرتير العام في كلمته أن العالم يشهد إنشاء خمس مناطق خالية من الأسلحة النووية تسهم في دعم قضايا نزع السلاح وخفض التوتر بتلك المناطق، مؤكدا أهمية إنشاء المنطقة الخالية في الشرق الأوسط.

وأضاف أن إنشاء هذه المنطقة الخالية سوف يسهم في دعم حفظ الأمن والاستقرار وخفض التوتر ووقف سباق التسلح، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعا كافة الدول المدعوة للمشاركة في فعاليات المؤتمر ودعم إنشاء المنطقة الخالية في الشرق الأوسط. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

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