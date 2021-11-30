الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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تقارير ومتابعات

حفيدة عبد اللطيف أبو هيف لـ «الدستور»: سيرتك ومسيرتك حاضرة فينا جيل بعد جيل

حفيدة عبد اللطيف
حفيدة عبد اللطيف أبو هيف مع محررة الدستور

أعربت المستشارة ندى أبو هيف حفيدة السباح الراحل عبد اللطيف أبو هيف عن بالغ سعادتها لعرض فيلم وثائقي عن جدها الراحل "تمساح النيل" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، لافتًة إلى أن هذا الفيلم هو أول فيلم وثائقي يسلط الضوء على بطل حقيقي صنع نفسه بنفسه وقت ضعف الإمكانيات.

وتابعت ندى أبو هيف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "انا مبسوطة جدًا، وهو مش بطل عادي هو فعلًا البطل الإنسان، كله مواقف، علمني إني أحس كل الناس اللي حواليا، وجبر الخواطر والبطولة هي كل شئ في الحياة، وهو لو عايش كان هيكون فخور جدًا".

وأضافت ندى أبو هيف: "سيرتك ومسيرتك حاضرة فينا جيل بعد جيل، لروحك السلام، أسطورة مصرنا الغالية يا كابتن عبد اللطيف أبو هيف، حقيقي سيرته أطول من عمره".


يُجدر الإشارة إلى أن الفيلم الوثائقي "تمساح النيل" يعرض صورة حميمية لسبّاح القرن المصري عبد اللطيف أبو هيف، من خلال عيون صديقه القديم نبيل الشاذلي من خلال مقابلات معه ومع آخرين ومواد أرشيفية ثمينة يتتبع الفيلم رحلة عبد اللطيف أبو هيف بدايةً من مدينة نشأته الإسكندرية مرورا بكندا والسفر حول العالم.


الفيلم الوثائقي تمساح النيل 
 

وشارك الفيلم الوثائقي تمساح النيل للمخرج نبيل الشاذلي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في قسم العروض الخاصة وذلك في الفترة ما بين 26 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر المقبل؛ حيث أقيمت له سجادة حمراء في مسرح النافورة في مهرحان القاهرة السينمائي بدورته الـ 43 حضرها الفنانة إلهام شاهين وملكة جمال مصر فوزية محمد والفنانة هبة السيسي والفنان أمير شاهين والراقصة جوهرة وإيمي سلطان وكل صناع الفيلم.

عبد اللطيف أبو هيف حفيدة السباح الراحل عبد اللطيف أبو هيف السباح عبد اللطيف أبو هيف تمساح النيل فيلم وثائقي

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